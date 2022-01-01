الطقس السيئ فى المحافظات| القليوبية تزيل مياه الأمطار

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، بتفعيل المتابعة الميدانية والتأكد التام من إزالة تجمعات مياه الأمطار والحفاظ على نظافة الشوارع فضلا عن المتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أى تجمعات للرمال عليها بما يسهل حركة المواطنين.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ القليوبية لمتابعة أنفاق المحافظة للتأكد من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار التى وقعت ليلة أمس الجمعة وتوافر السيولة المرورية بالطرق العامة والرئيسية وذلك تزامنا مع موجة الطقس السيئ التى تمر بها المحافظة.

وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم السبت أن المحافظ بدأ جولته بتفقد كورنيش مدينة بنها، حيث اطمأن على عدم وجود أى آثار لمياه الأمطار بطول الكورنيش، موجها باستمرار أعمال النظافة خصوصا بمنطقة حديقة صقلية لتكون متنفسا للمواطنين، فضلا عن تفعيل المتابعة والتأكيد على المواطنين بعدم إلقاء القمامة فى غير الأماكن المخصصة لها وتحرير محاضر للمخالفين.

وقام محافظ القليوبية - خلال جولته - بالاطمئنان على حالة الأنفاق بالمحافظة، حيث تفقد أنفاق (شعراوى، وسعد زغلول، وكلية العلوم بمدينة بنها، وسندنهور بمركز بنها، والحدادين، ومشتهر بمركز ومدينة طوخ، والمؤسسة بحى غرب شبرا الخيمة، ومنطقة كفر أبو جمعة بقليوب)، موجها بالمتابعة الجيدة واستمرار التواجد بتلك المناطق وخصوصا بالطرق الرئيسية والأنفاق ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق التام بين الأحياء وشركة المياه والحماية المدنية.

كما تفقد المحافظ عددا من شوارع مدينة شبرا الخيمة، حيث تفقد ميدان المؤسسة والطريق الدائرى ومحور العصار والشارع الجديد ومنطقة مسطرد، واصطفت جميع المعدات اللازمة لشفط وإزالة المياه لتكون جاهزة للقيام بمهامها فى حالة سقوط أمطار فى خلال الأوقات المقبلة.. ووجه المحافظ الشكر لكل المسئولين وعلى رأسهم العمال على جهودهم فى أعمال نظافة الشوارع ورفع تراكمات القمامة.

وأكد محافظ القليوبية، أن جميع رؤساء المدن والأحياء ومسئولى شركة المياه والصرف الصحى متواجدون بالشارع ميدانيًا للتعامل مع الأمطار طبقًا لتقارير الأرصاد الجوية، مشيرا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكبارى فى كافة أحياء المحافظة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه، مشددا على المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

وأفاد محافظ القليوبية بانعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية، للتدخل المباشر وحل أى مشكلة تطرأ، والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة والمتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أى تجمعات للمياه أو الرمال عليها.