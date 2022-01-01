فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022.. استعلم الآن بكود المحافظة

تعتبر فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022 هي الأولي من إجمالي 4 فواتير، يتم تحصيلها بشكل ربع سنوي، وتتيح المصرية للاتصالات رابط الكتروني، من خلاله يمكن الدخول ومطالعة قيمة الفاتورة فور اتاحتها، منتصف الشهر الجاري.

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022



يمكن الاستعلام عن فاتورة الأرضي عن طريق الرابط من خلال الضغط على ( هنــــــا ).

ثم ادخال رقم التليفون وكود المحافظة والضغط على استعلام ومن ثم تظهر القيمة المطلوبة.

كما يمكن مطالعة قيمة الفاتورة من خلال الأرقام المخصصة للرد على استفسارات المواطنين وهي:

- 111 أو 01555000111 من أى تليفون محمول.

- أو عبر الرقم 19777 من أى تليفون أرضي.

طرق السداد



تتعدد طرق سداد فاتورة الارضي منعاً لتوقيع الغرامات التي يتم توقيعها في حالة التأخر عن السداد:

- الدفع الإلكتروني من خلال موقع شركة we.

- سنترالات الشركة .

- فوادفون كاش.

- خدمة فوري.

- ماكينات atm لبنكي الأهلي و cib

- خدمة أمان.

- خدمة مصاري.

- خدمة سداد.

- خدمة ممكن.

- خدمة bee.

- خدمة خدماتي.

- مكاتب البريد الإلكتروني.