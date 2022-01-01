محمد عوض تاج يكشف تفاصيل إنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه، اليوم السبت، الأجهزة المعنية بإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية في مصر، وهذه سياسة حكيمة.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": " دراسات معمقة في كل الأجهزة المعنية لإنشاء المجمع الصناعي من أجل توفير إنتاج مصر محلي للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية".

وأردف "تاج الدين"، أن مصر تعمل على توطين كثير من الصناعات التي تحتاج لها مثل إنتاج الأجهزة التعويضية في مصر ".

وأشار إلى أن معظم مكونات الأطراف الصناعية يتم استيرادها من الخارج.

ولفت تاج الدين إلى أن "الأجهزة التعويضية يستخدمها كثيرون من مصابي الحوادث وبعض مرضى السكر ونحتاج إلى الشرارات الضاغطة لمن يعاني من الدوالي".

وأتم: "هناك مصانع صغيرة تعمل على إنتاج أجهزة تعويضية في مصر، وإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأجهزة التعويضية أمر في غاية الأهمية ونعمل على حصر شامل لنوعية الأجهزة التعويضية التي نحتاجها بكثرة".