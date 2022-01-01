ثلوج الشتاء تغطي شوارع ومباني الغردقة وسفاجا

أجواء أوروبية شهدتها مدينة الغردقة اليوم، حيث تساقط كميات كبيرة من الثلوج على الشوارع والمباني ورسمت صورة بديعة لأجواء عالمية بشوارع مدينة الغردقة.

وشهدت مدينة الغردقة عصر اليوم السبت، سقوط كميات كبيرة من الثلوج غير المسبوقة والتي لم تشهدها مدينة الغردقة والذي شهدت هطول كميات كبيرة من المياه تسببت في تجمعات مياه بشوارع المدينة وغرق بعض الشوارع.

كما شهدت أيضا مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، هطول أمطار، ظهر اليوم، على أغلب المناطق بالمدينة بينما شهدت مدينة الغردقة بالبحر الأحمر سماء ملبدة بالغيوم مع ظهور متقطع للشمس.

من جانبها، رفع مجلس مدينة سفاجا حالة الاستعداد تحسبا لزيادة شدة الأمطار وتصاعدها لحد السيول، حيث أكد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا برفع حالة الاستعداد تحسبا لزيادة شدة الأمطار.