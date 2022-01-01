وزيرة التضامن: حوكمة أسعار الأطراف الصناعية لحماية المواطنين من النصب

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه اليوم بإنشاء مجمع صناعى لإنتاج الأطراف الصناعية فى مصر، وذلك لاهتمامه بتوطين تلك الصناعة بالدولة، مضيفة أنه كان لدينا ورش للأطراف الصناعية ولم تلب الاحتياجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى نشأت الديهى عبر برنامجه بالورقة والقلم المذاع على قناة ten، أن هناك منظومة موجهة لتوفير احتياجات السوق بالإطراف الصناعية بمنتج محلى عالى الجودة، لافتا إلى أن اجتماع اليوم يناقش ما توصلنا إليه فى صناعة الأطراف الصناعية، مؤكدة أن هناك دراسة لتعليم صناعة الإطراف الصناعية فى الجامعات حتى نتمكن من توطين الصناعة بمصر.

وتابعت أنه سيكون هناك ميكنة وحوكمة لأسعار الأطراف الصناعية بمصر وعدم تعرض المواطنين للنصب من قبل جهات مجهولة تؤدى إلى بيع أطراف صناعية من الممكن تزيد ألمهم وليس علاجهم، مضيفة أن الجهاز المركزى يجرى مسح كامل لذوى الإعاقة، والتقرير كشف إن مصر وصلت إلى 11 مليون مواطن من ذوى الإعاقة مصنفة شديدة وخفيفة وبسيطة، والإعاقة الحركية تتخطى 1.5 مليون مواطن من ذوى الإعاقة تقديريا.

وأوضحت أن المتواجدين بالاسم حوالى 600 ألف من ذوى الإعاقة مسجلين على قاعدة بيانات حتى الآن ، مطالبة المواطنين من تسجيل أى مواطن من ذوى الإعاقة فى قاعدة البيانات حتى يصل على مستحقاته.