بدون خط أرضي..طريقة جديدة لتوصيل الإنترنت المنزلي

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يجد البعض صعوبة فى توصيل الانترنت المنزلي عن طريق الخط الأرضي، لذلك دائما ما يبحثون عن طريقة لتوصيل الإنترنت بدون خط أرضي يرغب الكثير من المواطنين في توصيل إنترنت منزلي بسبب اكتمال عدد وصلا الخط الأرضي فى بوكس التوصيل الخاص بالانترنت والخطوط الأرضية، مما يضطرهم للانتظار حتي إيجاد حل لهذه المشكلة.

دوت الخليج يرصد هذه الطريقة لتوصيل الأنترنت بدون خط أرضي

طريقة توصيل الإنترنت المنزلي بدون خط أرضي

ويكشف موقع دوت الخليج الطريقة الفضلي، لتوصيل الإنترنت المنزلي بدون اللجوء للاشتراك فى خط أرضي من أورانج أو ما يطلق علية خدمات الإنترنت الهوائي، مما يجعل أي شخص يستطيع توصيل الإنترنت المنزلي بدون الحاجة لخط أرضي من أورانج من خلال أحد فروع أورانج المعتمدة وشراء أحد الأجهزة المخصصة لدعم وتعزيز هذه الخدمة.

اعتمادا على راوتر الجيل الرابع 4G، تقدم أورنج خدمات الإنترنت الهوائي، بسعر 750 جنيها ويمكن تقسيطه على 36 شهرًا من خلال بطاقات الائتمان، حيث بلغ سعر خط أورانج 80.13 جنيه شامل ضريبة المبيعات.

وتقدم أورنج عددد مختلف من باقات الانترنت بلغت 5 باقات تبدأ ببسعر 120 جنيهًا، وتمنحك سعة تحميل تصل إلى 40 جيجابايت، والثانية بسعر 170 جنيهًا وتعطي 70 جيجابايت، والثالثة بسعر 250 جنيهًا وتعطي 140 جيجا بايت، والرابعة بسعر 400 جنيه وتمنح 240 جيجابايت، والخامسة بسعر 500 جنيه وتمنح 350 جيجابايت.

وبهذه الطريقة يتسطيع أي شخص توصيل الإنترنت المنزلي بدون خط أرضي من شركة المصرية للإتصالات (we)، عن طريق التوجه لأقرب إلى فروع شركة المصرية للاتصالات المعتمدة وشراء أحد الأجهزة التي تدعم هذه الخدمة وهي كالآتي:

1- جهاز الـ MIFI موديل الجهاز (E5573)

وهو مودم محمول يدعم شبكة الجيل الرابع ومتوافر به لاسلكي والجهاز بقيمة 600 جنيه شامل الضريبة متوافق مع الجيل الرابع والثالث وسرعة الشبكة اللاسلكية تصل إلى 150 ميجا/ث ويدعم حتى 16 مستخدما عن طريق واى فاى مدعم ببطارية قابلة للشحن سعة 1500 مللى أمبير وساعات عمل حتى 6 ساعات ويمكن استخدامه كموسع نطاق لشبكة لاسلكية أخرى.

2- جهاز ZTE MF927U هو مودم محمول يدعم الجيل التالت والرابع والسرعة الاستقبال من شبكة الجيل الرابع يصل إلى 150 Mbps الارسال لشبكة الجيل الرابع يصل إلى 50 Mbps عدد مستخدمي شبكة :Wi-Fi يصل إلى 10 مستخدمين والسعر 600 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة.

3- جهاز MiFi CAT6 بشاشة تاتش

والسعر 899 جنيها شامل الضريبة يسمح للتوصيل من خلال الـ WIFI إلى 28 مستخدم

وسعر خط we شامل الضريبة 76.56 جنيه.