/669677/انتقادات-وتساؤلات-لـ-وصلة-رقص-غريبة-جمعت-حسن-الرداد-بالفنانة-غادة-عادل

تعرض الفنان حسن الرداد، لموجة من الانتقادات، عقب ظهوره رفقة الفنانة غادة عادل، من كواليس مسرحية "في منتصف الليل" التي تعرض حاليًا في الرياض.

دوت الخليج

رقص غريب بين حسن الرداد وغادة عادل

وظهر حسن الرداد، برفقة غادل عادل، داخل غرفة التدريبات والبروفات، وهما يقدمان وصلة رقص غريبة وغير معتادة، مما وضعهم في دائرة كبيرة من الهجوم والانتقادات اللاذعة.

وانتقد الكثير على السوشيال ميديا الفيديو المنتشر عبر الصفحة الشخصية للفنان حسن الرداد على الانستجرام، وعلق المتابعين على الفيديو: " أية السخافة دي".

وسخر أحد المتابعين من حسن الرداد موجهًا له رسالة ساخرة قائلا:" الف سلامة عليك.. تعبان ولا حاجة".

وتسال بعض المتابعين والتى تكرر التعليق على الفيديو المنتشر قائلين: " وده أسمه أية ده".

مسرحية فى نص الليل

وتعد مسرحية "في نص الليل" التجربة الأولى لريم مصطفى على خشبة المسرح، خاصة وأنها تقدم خلال العرض استعراض مسرحي مستوحى من استعراضات أسطورة الاستعراض النجمة شريهان.

"في نص الليل " عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخرجا عمرو عرفة، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل، وهي من بطولة حسن الرداد، غادة عادل، ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن.

غادة عادل في فيلم المحكمة

وشاركت مؤخرًا غادة عادل في بطولة "فيلم المحكمة"، الذي طُرح الأيام الماضية بدور الرض السينمائي، وقام بمشاركتها في البطولة عدد من الفنانين منهم فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، محمد مهران، كريم عفيفي، مايان السيد، أحمد داش، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول.

قصة فيلم المحكمة

تدور أحداث الفيلم حول غادة عادل المتهمة بقتل والدتها حنان سليمان، وتتعرض النجمة غادة خلال عادل الأحداث للسجن، بعد قتلها والدتها بسبب إصابتها بمرض السرطان، لتلبى رغبة والدتها فى قتلها حتى تتخلص من الآلام التى تلازمها، وأبدعت النجمة غادة عادل خلال الدور وإتقان التعابير اللازمة للشخصية حيث إنها من أصعب القضايا.

تتعرض الفنانة مايان السيد للخطف والاغتصاب والقتل من الفنان أحمد داش، ويصارع والدها الذى يجسده الفنان صلاح عبد الله فى الحصول على حق ابنته من خلال المحكمة، خاصة أن القانون يحاسب هذا الشخص على أنه قاصرا بسبب عدم بلوغه الـ18 سنه.