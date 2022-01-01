/669679/متى-تصل-مصر-لصفر-إصابات-كورونا---مستشار-الرئيس-لشئون-الصحة-يجيب

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، عن امكانية وصول الدولة المصرية لمعدل صفر إصابات كورونا.

دوت الخليج

متى تصل مصر لصفر إصابات كورونا

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين ان الوصول إلى معدل صفر إصابات أمر صعب الوصول إليه، خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر لا ينطبق على الدولة المصرية فقط، بل لدول العالم أجمع.

أوميكرون يعدي أكثر من 14 شخصا

كما تطرق الدكتور محمد عوض تاج الدين في الحديق عن عن أعراض متحور اوميكرون قائلا انه ليس أصعب من المتحورات الأخرى، ولكنه يتفوق في كونه معدي بشكل كبير، مضيفا:" قد يكون مصاب الأنفلونزا الواحد يعدي شخصين، ومصاب كورونا يعدي عدد 4، أما أوميكرون يعدي أكثر من 14 شخصا، وهو ما يفسر وجود أرقام فلكية في أعداد الاصابات.

إقبال المواطنين على أخذ اللقاح جيد

وأكد تاج الدين على ان عدد الجرعات الخاصة بلقاحات كورونا التي جاءت مصر يبلغ عددها 121.2 مليون جرعة حتى 26 ديسمبر، منوها أن إقبال المواطنين على أخذ اللقاح جيد مقارنة بالمرحلة الأولى، والدليل على ذلك الوصول إلى رقم 600 ألف.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن لقاح فيروس كورونا مثل تطعيم الانفلونزا الموسمية، حيث أنه يعمل من 6 إلى 9 أشهر، لذلك يتم اعطاء الجرعة التنشيطية كل 6 أشهر، كما انه يوجد متابعة دقيقة لعدد الإصابات اليومية.