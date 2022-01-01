جدة - نرمين السيد - وتابعت الصفحة الرسمية فى تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": يلعب شبابنا دوراً حاسماً فى تعزيز القدرة على مكافحة الإرهاب، والالتزام بالتوجهات الحكومية، وتعزيز أهمية احترام حقوق الإنسان، فالعالم يتقدم نحو السلام.
ودعت الشباب إلى المشاركة فى منتدى شباب العالم قائلة : " كن جزءًا منه بأفكارك وأرائك وحججك الواقعية، كل ذلك فى مناقشات منتدى شباب العالم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتدى شباب العالم : الإرهاب بجميع مظاهره يشكل أخطر التهديدات للسلم والأمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.