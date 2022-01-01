منتدى شباب العالم : الإرهاب بجميع مظاهره يشكل أخطر التهديدات للسلم والأمن

جدة - نرمين السيد - وتابعت الصفحة الرسمية فى تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": يلعب شبابنا دوراً حاسماً فى تعزيز القدرة على مكافحة الإرهاب، والالتزام بالتوجهات الحكومية، وتعزيز أهمية احترام حقوق الإنسان، فالعالم يتقدم نحو السلام.

ودعت الشباب إلى المشاركة فى منتدى شباب العالم قائلة : " كن جزءًا منه بأفكارك وأرائك وحججك الواقعية، كل ذلك فى مناقشات منتدى شباب العالم".