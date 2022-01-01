/669681/إصابة-مانويل-نوير-حارس-بايرن-ميونخ-بفيروس-كورونا-تفاصيل

مازال فيروس كورونا يسيطر على الدوريات الأوروبية الكبرى، ويتواجد حاليا في الدوري الألماني عن طريق فريق بايرن ميونخ.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني غصابة حارسة الأول مانويل نوير بفيروس كورونا.

وبذلك يغيب مانويل نوير عن بداية مباريات الدور الثاني للدوري الألماني بعد الإصابة.

إصابة يورجن كلوب مدرب ليفربول بفيروس كورونا

أصبح من المؤكد غياب يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن الفريق خلال مباراة تشيلسي بالدوري بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وتم تأكيد إصابة يورجن كلوب بفيروس كورونا والغياب بشكل رسمي عن مباراة تشيلسي غداً الأحد بالدوري الإنجليزي.

وكان تم الإعلان أمس إصابة الثنائي روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر بفيروس كورونا وغيابهم على الفريق خلال الفترة المقبلة، وتم إضافة يورجن كلوب إليهم.

مدرب الجزائر: محمد صلاح لاعب استثنائي.. والمنافسة على أمم أفريقيا ستكون صعبة للغاية

أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، أنه يتوقع أن تكون بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة شرسة للغاية من حيث المنافسة على اللقب.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة "الجميع يريد هزيمة منتخب الجزائر لأننا أبطال أفريقيا، وهذا الأمر حق مشروع للجميع".

وزاد "هذا الأمر يمثل علينا ضغط كبير ولكنه إيجابي وسنسعى للظهور بشكل جيد للغاية يرضى الجميع ونحاول الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي".

وأكمل "الجميع يعرف محمد صلاح قائد منتخب مصر، فهو لاعب جيد وممتاز للغاية، وربما لا يمر بفترة جيدة مع المنتخب ولكنه يمثل قوة كبيرة بشكل مستمر".

وتابع "محمد صلاح إذا كان في أفضل فتراته خلال المباراة لن يستطيع أحد إيقافه مهما كان، ودائما يحدث الفارق خلال المباريات سواء مع ليفربول أو منتخب مصر".

واختتم "من الصعب المنافسة على لقب أمم أفريقيا ولكننا سوف نذهب من أجل الحفاظ على اللقب من جديد برغم الصعوبة التي سوف نواجهها لأننا الأبطال السابقين".