أزمة في الزمالك يفجرها 11 لاعب

أصبح الأن يحق لـ11 لاعب من الزمالك التوقيع لأي فريق أخر، والرحيل عن القلعة البيضاء بشكل مجاني مع مطلع يناير الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويوجد 11 لاعب لم يجددوا لنادي الزمالك، أي يحق لهم التوقيع قبل نهاية عقدهم بسنة أشهر الذي سينتهي بنهاية الموسم.

ويأتي المغربي أشرف بن شرقي على رأس اللاعبين الذين لم يجددوا تعاقدهم حتى الأن، وأجتمعت لجنة حسين لبيب ومن قبلها عماد عبد العزيز ولم ينجحوا في التجديد له، في انتظار جلسة مع المجلس الحالي حول ملف التجديد للدولي المغربي.

ونستعرض معكم الـ11 لاعب:

1- أشرف بن شرقي

2- محمد عبد الشافي

3- حازم إمام

4- محمود عبد العزيز

5- محمد أشرف روقا

6- محمد أبو جبل

7- رزاق سيسيه

8- طارق حامد

9- مصطفى فتحي

10- محمد أوناجم

11- عمر السعيد

مواعيد مباريات الزمالك

جدول مباريات الزمالك في دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022

الجولة 1 | الزمالك × بيترو أتليتكو - مصر - 11/12 فبراير

الجولة 2 | ساجرادا × الزمالك - أنجولا - 18/19 فبراير

الجولة 3 | الوداد × الزمالك - المغرب - 25/26 فبراير

الجولة 4 | الزمالك × الوداد - مصر - 18/19 مارس

الجولة 5 | بيترو أتليتكو × الزمالك - أنجولا - 25/26 مارس

الجولة 6 | الزمالك × ساجرادا - مصر -1/2 أبريل

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا على قتوات “بي إن سبورتس”.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 19 نقطة

2- الزمالك 19 نقطة

3- بيراميدز 17 نقطة

4- المصري 13 نقطة.

5-فاركو 13 نقطة

6- سموحة 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- البنك الأهلي 11 نقطة

9- سيراميكا كيلوبترا 10 نقطة

10- غزل المحلة 10 نقطة

أمير مرتضى يجتمع مع حازم إمام لحسم ملف تجديده

أجتمع أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، مع حازم إمام لاعب الفريق الأول.

وجاء الاجتماع حول تجديد تعاقد اللاعب مع الزمالك خلال الفترة القادمة، وأكد أمير لحازم إمام بأنهم يتمسكون به، ولا نية للتفريط في خدماته خاصة بأنه كابتن من كباتن الفريق، والزمالك في إحتياج له فنياً.

مشيراً بأنهم سيجددون للاعب في أقرب وقت، مع قفل الباب حول رحيل اللاعب حالياً أو مستقبلاً.