/669684/هنا-شيحة-تخوض-الماراثون-الرمضاني-2022-بمسلسل-راجعين-يا-هوا

دوت الخليج يرصد انضمام الفنانة هنا شيحة لصناع مسلسل «راجعين يا هوا».

هنا شيحة تنضم لأبطال راجعين يا هوا

أعلنت هنا عن انضمامها لأبطال المسلسل بنشرها صورة للسيناريو، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت قائلة: "راجعين يا هوى.. رمضان 2022 بإذن الله".

وتعيد شركة أروما ستوديوز الكاتب الكبير أسامة عكاشة للمنافسة الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل «راجعين يا هوا».

ويعد مسلسل «راجعين يا هوا» من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

أبطال مسلسل راجعين يا هوا

ويشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلا من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروما.

على الصعيد الآخر، كشفت الفنانة هنا شيحة عن سر حبها الشديد للمكوث في مدينة الجونة، مشيرة إلى أن التحرر من القيود هو أحد تلك الأسرار التي تجعلها تشعر فيها بالراحة.

هنا شيحة واقعة في غرام مدينة الجونة

قالت شيحة خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: "مهرجان الجونة بيتي الثاني من زمان، وأنا بحب الجونة وعلى طول فيها من بداية تدشينها في عام 1996، وكنت صغيرة وطفلة"، موضحةً أن الجونة بلد ساحر وهوائها نظيف خالي من الرطوبة.

وتابعت هنا حديثها: "بحب لما أجي فيها أفصل وأشد الفيشة، لأني ببقى حرة فيها من غير قيود ومحدش مركز معايا ولا بيبص عليا، وفي الآخر وظيفة الفنان بطبيعتها بتضعه تحت دائرة الضوء بما يترتب عليه مواجهة الاحتكاك مع الشارع دائمًا، حد يقلي ممكن نتصور أو نتكلم وساعات كبني أدمة رغم كوني فنانة مش ببقى عاوزة وأنا باكل ألاقي حد عاوز يتصور في أوقات كتيرة، ولازم يبقى فيه وقت بتاعي أكون فيه وسط ولادي وأصحابي ومش عايزة أركز هلبس إيه والميكاب ايه".

تحرر هنا شيحة من القيود كلمة السر وراء حبها للجونة

وأضافت: "بحب الخصوصية في الجونة، وبحس براحة وتحرر من القيود ومحدش هيغلس عليا ممكن ألبس شورت الصبح أو مايوه مش بفكر في التفاصيل دي، أنا جاية انبسط بلا قيود".

وأوضحت هنا شيحة أنها حريصة على المشاركة في كافة دورات مهرجان الجونة منذ دورته الأولى لكن تعذر حضورها في الدورة الرابعة بسبب تزامن توقيت الفعاليات مع تصوير أحد أعمالها.

هنا شيحة ترغب في خوض تجربة الإخراج

كما تحدثت الفنانة هنا شيحة، عن أمنيتها في خوض تجربة الإخراج السينمائي، مشيرة إلي أنها درست إخراج مسرحي في معهد الفنون المسرحية.

قالت هنا شيحة: "اتمنى إخراج فيلم قصير لأني درست إخراج في معهد الفنون المسرحية، والإخراج السينمائي ممكن يكوم مختلف.. لكن أنا تعلمت مدرسة الإخراج السينمائي الواقعي، مع المخرج محمد خان.. هاخد كورسات إخراج قبل خوض التجربة".