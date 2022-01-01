دراسة لـ المركز المصرى للفكر: منتدى شباب العالم إسهام مصرى للحوار العالمى

جدة - نرمين السيد - ميلاد الفكرة

وذكرت دراسة أعدتها هبة زين الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الشباب هم محور التنمية ومعول بناء حاضر ومستقبل الدول فى كل ربوع العالم فى كافة الأزمنة، كان الشباب المصرى رقم صحيح فى معادلة البناء والتنمية المصرية، فدائما تؤمن القيادة السياسية بالشباب المصرى وحماسه ومعرفته وإخلاصه لبناء مستقبل مصر، وانطلقت برامج ومبادرات الاستفادة من العقول والأيدى المصرية الشابة، بعد سنوات من التهميش، وكان من أبرزها البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة (PLP).

ولم يتوقف قطار آمال القيادة السياسية بالشباب عند الحدود المحلية فقط، بل جاب مئات الشباب من مختلف دول العالم. فمن خلا أحد المؤتمرات الوطنية للشباب - تحدى دا المؤتمر الوطنى للشباب بالإسماعيلية - عرض مجموعة من الشباب المصرى فى 25 أبريل 2017، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم.

وتابعت الدراسة: "وعلى الفور كانت الاستجابة سريعة من الرئيس السيسى، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مختلف دول العالم، ليعبروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع".

وعقد منتدى شباب العالم لأول مرة فى نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم فى محفل دولى ثرى وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، فى حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعى القرار، والتواصل مع شباب واعدين من المنطقة ومن كل أنحاء العالم، عازمين على جعل عالمنا مكانا أفضل للجميع.

وفى المنتدى، تشارك مجموعة متنوعة من الحضور؛ بما فى ذلك رؤساء الدول والحكومات، والقادة الشباب الدوليين، والشباب الملهم فى مختلف المجالات، والشخصيات الدولية البارزة ومجموعات شبابية من جميع أنحاء العالم.

ويتناول المنتدى ثالثة محاور رئيسية: السلام والتنمية والإبداع، ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خالل الجلسات وورش العمل.

وأكدت الدراسة أنه رغم حداثة عهد إطلاق المنتدى إلا إنه أضحى أحد أهم التجمعات الدولية المعتمدة للحوار بين مختلف شباب العالم، لما يطرحه من قضايا وتحديات على طاولة النقاش بحضور الرئيس السيسى وعددا من صناع القرار حول العالم، فقد استضاف المنتدى بنسخه الثالث الماضية ما يزيد على 18 ألف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.

كما تم تقديم 15 ورشة عمل و100 جلسة، و4 نماذج محاكاة، ضمت أكثر من 500 متحدث فى 230 ساعة عمل.

وعرضت الدراسات ملخص عن النسخ الثلاث السابقة لمنتدى شباب العالم وهى كالتالى:

النسخة الأولى:

اجتمع فيها أكثر من 3000 شاب من 113 دولة، شاركهم فيها 222 متحد دولة من أصحاب الخبرات فى مختلف المجالات، وذلك من خلال 46 جلسة وأكثر من 70 ساعة عمل.

وتناول المنتدى 4 محاور رئيسية هى: محور التنمية المستدامة والتكنولوجيا وريادة األعمال، محور قضايا شبابية عالمية، محور الحوار الحضارى والثقافى، محور صناعة قادة المستقبل، هذا إلى جانب نموذج محاكاة الأمم المتحدة.

النسخة الثانية:

عقدت فى نوفمبر 2018 بحضور أكثر من 5000 شاب من مختلف الجنسيات والمجالات للمشاركة والتفاعل.

كما شهد المنتدى إطلاق منطقة ريادة الأعمال Vein Startup كساحة مكنت رواد األعمال وأصحاب الشركات الناشئة من مشاركة خبراتهم من خاللها، بما فى ذلك التحديات والنجاحات، كما شهد هذا

العام عقد نموذج محاكاة للقمة العربية الإفريقية.

كما استمتع المشاركون بتجربة منطقة الإبداع والابتكار هذا إلى جانب إطالق مسرح شباب العالم حيث عرضت من خلاله مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والمسرحية والكوميدية، جمعت 132 فنانا من 23 دولة. هذا إلى جانب افتتاح النصب التذكارى "إحياء الإنسانية".

النسخة الثالثة:

وضم المنتدى عام 2019 حوالى 8000 مشارك لحضور 78 جلسة لـ360 متحدث ظلت 140 ساعة عمل، وقد عرض النموذج فى نسخته الثالثة نموذج الاتحاد من أجل المتوسط، ومنصة D.INSPIRE لاستضافة الشخصيات الملهمة للحديث عن قصصهم وتجاربهم ومشاركتها مع الآخرين.

كما جمع برنامج سفراء منتدى شباب العالم Ambassador WYF الشباب الموهوبين والواعدين والمؤثرين من مختلف البلدان فى جميع أنحاء العالم من ضمن أعضاء المنتدى، وذلك ليكونوا سفراء المنتدى فى العديد من الأنشطة والفعاليات التى تستهدف قضايا العالمية فى إطار تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

هذا إلى جانب عقد نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقى بالقاهرة فى مايو 2018، كأحد توصيات منتدى شباب العالم 2017، والتى نصت على ضرورة تفعيل الحوار بين الشباب العربى والأفريقى، بحضور عدد من الشخصيات المرموقة ورفيعة المستوى، بالإضافة إلى ممثلين لأكثر من 20 دولة عربية وأفريقية.

كما تم إطلاق ملتقى الشباب العربى والأفريقى ليكون منصة حوار للشباب من كلتا المنطقتين يتبادلون فيها خبراتهم ورؤاهم نحو مستقبل أوطانهم.

منصة دولية معتمدة

هذا المجهود الذى قام به منتدى شباب العالم كمنصة وملتقى لشباب العالم على كافة الأصعدة السياسية والبيئية والتكنولوجية والتجارية بل والفنية أيضا، أدت إلى إشادة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتجربة المصرية لتمكين الشباب خلال مناقشة التقرير الوطنى لحقوق الإنسان.

وقد أشاد التقرير بالمؤتمرات الوطنية للشباب ومنتدى شباب العالم كإسهام مصرى عالمى يفتح مجال الحوار بين الشباب حول العالم.

وفى فبراير 2021، اعتمدت الأمم المتحدة ”منتدى شباب العالم“ كمنصة دولية، وذلك تقديرا لإسهامات النسخ الثالث من المنتدى فى مناقشة القضايا المعاصرة الخاصة بالشباب ودورهم فى تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

قامت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، فى إطار أعمال لجنة التنمية االجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادية والاجتماعى، بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لإسهامات منتدى شباب العالم، الذى أطلقته مصر فى تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمى والدولى.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية، يوم 16 فبراير الجارى، بالتوافق مع القرار الذى تم برعاية مصرية وقدمته كل من السنغال والرأس الأخضر والبرتغال وكازاخستان، متضمنا إشارة خاصة للنسخ الثلاث من منتدى شباب العالم الذى انطلق فى شرم الشيخ عام 2017 بوصفه منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأشارت الدراسة التى أعدها المركز المصرى للفكر إلى أن هذا يعكس الجهود المصرية المبذولة خالل السنوات الماضية على صعيد تمكين الشباب، الأمر الذى رشح ”منتدى شباب العالم“ ضمن 7 كيانات شبابية دولية تم اختيارها من حول العالم للمشاركة فى ندوة افتراضية عقدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى جنيف حول الشباب وحقوق الإنسان.

واستعرضت الندوة نشأة منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مصر كمنصة لدعم أفكار الشباب وتوفير مساحة مناسبة وكافية للشباب للتعبير عن آرائهم وتبادل وجهات النظر بحرية ودون أية قيود والتوصية بمبادرات لصانعى القرار.

وجاءت المشاركة إعمالا للقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان رقم 41/13، والذى طلب من المفوضية السامية عقد ندوة ليوم كامل تركز على تحديات وفرص الشباب فى ميدان حقوق الإنسان بمشاركة وإسهام المنظمات التى يقودها الشباب والمنظمات التى تعنى بالشباب.

وبينت الدراسة أن زيادة أعداد الشباب خاصة بالدول النامية وما يقترن به من فرص وتحديات ضخمة، خلق ضرورة ماسة لتهيئة مكن الشباب من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتجاوز ما يواجهونه من تحديات فى هذا الشأن.

وكان استيعاب مصر لأحلام وطموحات الشباب فى عالم آمن طموح يسعى للمستقبل الذى يميز بين إنسان وآخر باللون أو الجنس أو اللغة، جرس إنذار للعالم الذى بدأ ينصت وينتبه لهذه التجربة التى جذبت آلاف الشباب، للحديث عن طموحاتهم وأحلامهم ورؤيتهم للمستقبل.

النسخة الرابعة

وشدد الدراسة على أنه ما زال المنتدى يؤكد يوما تلو الأخرى على أهميته وزيادة إقبال الشباب للمشاركة كحضور بالمنتدى، حيث وصل عدد المشاركين فى عملية التسجيل عام 2019 إلى 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة، حول العالم مقارنة بالعام السابق له الذى شهد تسجيل 122 ألف شاب وفتاة من 194 دولة.

وقد أطلقت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم. والمقرر عقده خلال الفترة من 10 حتى 13 يناير 2022 فى شرم الشيخ، مع ضمان الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى خالل فترة الانعقاد.

ومن المتوقع أن يتناول المنتدى عدد من الموضوعات أبرزها: تغير المناخ، تأثيرات ما بعد فيروس كورونا، ومستقبل العمل وريادة ودور المؤسسات الدولية فى التعافى من تداعيات الوباء، ومستقبل الرعاية الصحية، والتحول الرقمى، إلى جانب مناقشة عدد من المبادرات التنموية التى تستهدف مواجهة الفقر، وكذلك تداعيات الجائحة على سلوك الأفراد وأنماط الجريمة، وموضوعات حول حقوق الإنسان، والتكنولوجيا والجيل الخامس، والدراسة عن بعد، البيئة، ومستقبل الطاقة.

واختتقمت الدراسة بالقول إلى أنه من المقرر عقد نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وهو من أهم فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، حيث سيتم مناقشة أهم القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيد الدولى والإقليمى هذا إلى جانب استضافة النسخة الثالثة من منصة “ D.INSPIRE “ للشباب الملهم حول العالم للحديث عن قصصهم وتجاربهم ومشاركتها مع الآخرين. ومنصة حاضنات الأعمال LABS WYF، وبرنامج سفراء منتدى شباب العالمAmbassador WYF، ومسرح شباب العالم فى نسخته الثانية، ومنطقة الإبداع والابتكار.