عاجل- تعطيل الدراسة فى البحر الأحمر غدا بسبب سوء الطقس

جدة - نرمين السيد - أعلن عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، عن تعطيل الدراسة، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمدينتى الغردقة وسفاجا، غدا الأحد، بسبب توقعات هيئة الأرصاد حول تعرض البلاد لطقس سئ.





وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تأثير الخلايا الرعدية بقوة على سيناء والمدن المطلة على خليج السويس ومحافظة البحر الأحمر. وأشارت إلى استمرار سقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد وتشكل السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

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