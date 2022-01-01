شاهد تساقط الثلوج على شرم الشيخ.. والأرصاد تحذر: سيناء تواجه سيول «فيديو»

جدة - نرمين السيد - ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يوثق تساقط الثلوج بغزارة على المدينة.

وحذرت الأرصاد الجوية من استمرار تأثير الخلايا الرعدية بقوة على سيناء والمدن المطلة على خليج السويس ومحافظة البحر الأحمر، مع استمرار سقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد، وتشكل السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وحذرت إدارة مرور جنوب سيناء المواطنين من السفر لحين انتهاء موجة الطقس السيئ، فيما أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ يقوم بإدارة الأزمة، حيث يتواجد اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، على رأس إدارة الأزمات، ويتابع الموقف فى كل المدن أولا بأول.