جدة - نرمين السيد - ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يوثق تساقط الثلوج بغزارة على المدينة.
وحذرت الأرصاد الجوية من استمرار تأثير الخلايا الرعدية بقوة على سيناء والمدن المطلة على خليج السويس ومحافظة البحر الأحمر، مع استمرار سقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد، وتشكل السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر.
وحذرت إدارة مرور جنوب سيناء المواطنين من السفر لحين انتهاء موجة الطقس السيئ، فيما أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ يقوم بإدارة الأزمة، حيث يتواجد اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، على رأس إدارة الأزمات، ويتابع الموقف فى كل المدن أولا بأول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد تساقط الثلوج على شرم الشيخ.. والأرصاد تحذر: سيناء تواجه سيول «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.