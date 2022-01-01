مستشار الرئيس:مصابي متحور أوميكرون لايعدى 14 شخصا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، إن أعراض متحول أوميكرون ليس أصعب من المتحورات الأخرى ولكن الأصعب أنه مُعدى بطريقة كبيرة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، «أن هناك مثلا بأن مصاب الإنفلونزا الواحد يعدى شخصين، ومصاب الكورونا يعدى عدد 4، أما أوميكرون يعدى أكثر من 14 شخص ولذلك نرى أرقام فلكية فى أعداد الإصابات».
وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن عدد الجرعات الخاصة بلقاحات كورونا التى استقبلتها مصر 121.2 مليون جرعة حتى 26 ديسمبر.
وتابع، أن إقبال المواطنين على أخذ اللقاح جيد مقارنة بالمرحلة الأولى، مشيرًا إلى أننا وصلنا إلى رقم 600 ألف، ولكنه يستهدف الزيادة مستقبلا والوصول إلى كل الأعداد.
وأوضح مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن لقاح كورونا مثل تطعيم الأنفلونزا الموسمية يعمل من 6 إلى 9 أشهر، ولذلك نعطى الجرعة التنشيطية كل 6 أشهر.
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