انطلاقة الجمهورية الجديدة.. خبراء يكشفون لـ دوت الخليج أهم رسائل منتدى شباب العالم ويؤكدون: مصر تبني نفسها.. والمنتدى نموذج لتتفاعل العلاقات بين الحضارات والثقافات

/669685/انطلاقة-الجمهورية-الجديدة-خبراء-يكشفون-لـ-تحيا-مصر-أهم-رسائل-منتدى-شباب-العالم-ويؤكدون مصر-تبني-نفسها-والمنتدى-نموذج-لتتفاعل-العلاقات-بين-الحضارات-والثقافات

في الوقت الذي يترقب فيه الجميع انطلاق منتدي شباب العالم، تجري داخل الأحزاب السياسية العديد من الإجتماعات واللقاءات حول الرؤي والقضايا التي ترغب في مناقشاتها سواء كانت قضايا محلية او عالمية، والذي من المقرر انعقاده في الـ10 من يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حماة الوطن" يناقش الوعي والتصدي للشائعات بالمنتدي

وقال كريم إمام، أمين عام الشباب بحزب حماة الوطن، أن الحزب سيشارك بـ100 من أعضاءه خلال المنتدي، مؤكدا أن الأعضاء ممثلين من جميع المحافظات، في أمين عام المحافظة والامين المساعد وعضو هيئة المكتب، والذي تتراوح أعمارهم من 20 الي 40 عاما.

لفت امام، الي أن الحزب يجري لقاءات مكثفه لوضع أجندة تحمل أهم القضايا التي يريد مناقشتها، منوها أنه من أبرز القضايا التي يطرحها الحزب هو مفهوم الوعي السياسي، والتصدي للشائعات، وابراز إنجازات الدولة المصرية.

"التجمع" يطالب الشباب بإستغلال الفرصة

من جانبه قال أحمد مجدي، عضو بحزب التجمع، أن الحزب سيشارك بـ6 من أعضاه داخل منتدي شباب العالم، وهم ممثلين في تنسيفية شباب الأحزاب، لافتا الي أن منتدي شباب العالم يعد حدثا مهما ولا بد علي الشباب من إستغلاله.

"المحافظين" يشارك بأعضاءه في التنسيقية

وقال أحمد حنتيش، القيادي بحزب المحافظين، إن الحزب سيشارك في منتدي شباب العالم من خلال أعضاه بالتنسيقية فقط، والذين أصبح لهم باع طويل في العمل السياسي.

عبدالمنعم سعيد: المنتدى يعتبر نموذج لكي تتفاعل العلاقات بين الحضارات والثقافات

بدوره قال عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن منتدي شباب العالم 2022 في نسخته الـ4 ومن المقرر انعقاده في الـ10 من يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو رسالة قوية للعالم هي أن مصر تبني نفسها.

وأوضح سعيد لموقع"دوت الخليج" أنه فرصة لخلق نوع من الصدقات والتعارف بين الشباب المصري وشباب العالم، الي جانب التعرف علي حضارة مصر وتغيير الصورة الخاطئة التي تتنافي مع الواقع، ودائما الأهم هو عقد حوار"مصري مصري"بين الشباب والقيادات من السلطة التنفيذية للتشاور حول القضايا التي تهم المواطن المصري.

وذكر أن المنتدى يعتبر نموذج لكي تتفاعل العلاقات بين الحضارات والثقافات القائمة على التفاعل والتعاون المشترك وفكرة تعددية الاراء وقبول الاخر مما يعطي أهمية كبية لمثل هذه اللقاءات، فضًلا عن اختيار شرم الشيخ لاقامة المنتدى يعتبر ترويج للسياحة المصرية، ويعطي صورة بأن مصر بها أمن واستقرار وتستطيع استضافة هذه المحافل الدولية، على حد قوله.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، أجري جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال منتدى شباب العالم، يرافقه اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام المساعد، وأحمد فريج، مدير عام مديرية الثقافة بالمحافظة

وتفقد المحافظ ساحة أيقونة السلام، وأعمال اللاندسكيب بالطريق الدائري الجديد أسفل كوبري مدخل "شرم الشيخ- دهب" على الجانبين، وأعمال الميادين الجديدة وأحواض الزهور، ونخيل الزينة في إطار المتابعة اليومية لاستعدادات شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم لتذليل العقبات.

وقال المحافظ، إنه يجري إقامة عروض فنية فلكلورية وتراثية بالتعاون مع وزارة الثقافة، على هامش منتدى شباب العالم الذي ينطلق خلال الفترة من 10 حتى 13 يناير الجاري

وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من العروض تعريف الشباب المشارك في المنتدى بالثقافة والتراث الشعبي المصري خلال الفترة المسائية للمؤتمر، ومن المقرر عرضها بساحة أيقونة السلام أو المسرح المكشوف بمدينة شرم الشيخ