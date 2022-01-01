/669686/صور-مستقبل-وطن-بالمحافظات-يوزع-هدايا-رأس-السنة-على-الأطفال-ويساند-في-أعمال-إزالة-مياه-الأمطار

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم السبت، سواء الإشراف على أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الميادين، بالتزامن مع موجه الطقس السئ في بعض مدن المحافظات، وتوزيع هدايا علي المواطنين في الساحات والمتنزهات بمناسبة رأس السنة، وتنظيم قافلة طبية شاملة جميع التخصصات بالمجان، وتوزيع بطاطين على الأكثر احتياجاً تزامنا مع برد الشتاء، وتواصل مبادرة "حياتك تهمنا" لتنفيذ تأمين وإصلاح أعمدة الإنارة بالمدن والاحياء، وماراثون مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، ويواصل فتح مقراته بجميع القري والمراكز لاستقبال المواطنين لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا، وتسجيل الراغبين.

توزيع الهدايا على المواطنين في الساحات

وقامت أمانة الحزب في محافظة بورسعيد، بتوزيع الهدايا على المواطنين في الساحات والمتنزهات احتفالا بالعام الجديد 2022، جاءت بمناطق ساحة مصر بنطاق حي الشرق، وحديقة المنتزه بنطاق حي العرب، والممشي السياحي حي الشرق، ومنطقة قشلاق السواحل حي المناخ، وشارع طرح البحر السياحي.

مبادرة شتاء دافيء

وتواصلت الفاعليات في محافظة الجيزة، التي تنظمها أمانة الحزب بالمحافظة، حيث أطلقت أمانة العلاقات العامة مبادرة شتاء دافيء بتوزيع بطاطين ومواد غذائية للفئات الأكثر احتياجًا من أهالي الهرم، وكذلك تم توزيع مساعدات غذائية بأوسيم، وتم مواصلة حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بالبدرشين والصف والطالبية والسادس من أكتوبر بالتعاون مع نواب الحزب، وتم تنظيم قافلة طبية لعلاج أمراض الرمد بمركز أطفيح.

مبادرة، "حياتك تهمنا"

وفى محافظة القاهرة، واصلت أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة، تنفيذ مبادرة، "حياتك تهمنا"، وذلك من خلال تأمين وإصلاح أعمدة الإنارة في المدن والأحياء المحافظة، عن طريق تركيب أبواب لأعمدة الإنارة، للحفاظ علي سلامة وامان المواطنين وأبنائنا طلاب المدراس، والاستعداد لفصل الشتاء والتوقعات بسقوط أمطار.

وتواصلت جهود الحزب في محافظة الفيوم، بكافة المبادرات التي أطلقها الحزب، حيث تم توزيع غطاء الشتاء علي أهالينا البسطاء، من خلال فرق عمل الحزب بمركز ابشواى، وتم التوزيع بالوحدة المحلية بابوكساه الجيلاني وشرف الدين وطحاوي وذيد بمركز ابشواي، وأما في مركز سنورس، وزع البطاطين بقري مطرطارس وترسا، وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا.

مبادرة تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا

و تواصلت جهود أمانة الحزب بالدقهلية ، في كافة المبادرات التي اطلقها الحزب وعلي رأسها مبادرة تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وتسجيل الراغبين في التطعيم، وفي الوقت نفسه شهدت بعض المراكز والأقسام، ختام تصفيات المرحلة الإبتدائية والثانوية من المسابقة، في مراكز امانات دكرنس، واجا، والمطرية، ففي امانة دكرنس أقيمت المسابقة للمرحلة الثانوية على ثلاث حلقات، ضمت الحلقة الأولى المقامة بمدرسة فاطمة عنان الثانوية بنات بدموه مدارس ( فاطمة عنان بنات - أم المعلمين ث بنين - عاطف مخيمر - ديمشلت الثانوية - نجير الثانوية ) لتصعد للتصفيات فاطمة عنان الثانوية بنات، وضمت الحلقة الثانية، فى مركز دكرنس، المقامة بمدرسة حسين حماد الثانوية بنات بدكرنس مدارس ( الثانوية الحديثة بنات - علي مبارك الثانوية بنين - حسين حماد الثانوية بنات - أشمون الثانوية المشتركة ) لتصعد للتصفيات مدرسة الثانوية الحديثة بنات، كما ضمت الحلقة الثالثة المقامة بمدرسة السيد بيومي الثانوية بالصايغ مدارس ( منشأة عبد الرحمن الثانوية - الربيعة الثانوية - ميت طريف الثانوية الصايغ الثانوية ) لتصعد خلالها مدرسة ميت طريف الثانوية.

وتنافست مدارس فاطمة عنان وميت طريف والثانوية الحديثة بنات على المركز الأول بأرض مدرسة الإعدادية بنات بدكرنس، لتحسم فاطمة عنان الثانوية بنات بدموه المنافسة بمجموع درجات 136.

وفي مركز أجا، تنافست 3 مدارس وهى مدرسة صهرجت الابتدائية ومدرسة الديرس الابتدائية ومدرسة منشاه الأخوة، وأسفرت المسابقة عن فوز مدرسة صهرجت الإبتدائية، كما أقيم حفل تكريم اوائل الطلبة بمركز المطرية للمراحل الدراسية المختلفة، حيث تم تكريم المدارس الفائزة هى مدرسة السلام الابتدائية ومدرسة السيدة نفسية الاعدادية ومدرسة الثانوية المشتركة.

مسابقة أوائل الطلبة بأسيوط

وفى محافظة أسيوط، إختتمت مسابقة أوائل الطلبة للمستوى الثانوي العام والتي ينظمها الحزب، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وأسفرت عن فوز مدرسة خديجة يوسف بالمركز الأول والتصعيد للمنافسة على مستوى المحافظة، وتم تكريم الطلاب المشاركين بشهادات التقدير لمدرسة السلام الحاصلة على المركز الثاني.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.