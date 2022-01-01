/669687/لازم-تتشال-مي-عز-الدين-تكشف-تطورات-حالتها-الصحية-بعد-إصابتها-بالمرارة

حرصت الفنانة مي عز الدين على طمئنة جمهورها على حالتها الصحية بعد إصابتها بالتهاب المرارة، موجهة الشكر لكل من توجه بالسؤال عليها.

دوت الخليج يكشف تطورات حالة الفنانة مي عز الدين الصحية.

مي عز الدين تحتاج لتدخل جراحي

كشف مي عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها تتطلب تدخل جراحي، حيث كتبت عبر خاصية «استوري» على حسابها على «إنستجرام»: "شكرًا على سؤال الجميع، عدت والنهاردة أحسن شوية، وبإذن الله أعملها السنة دي لأني مبقتش قد كريزاتها أكتر".

وتابعت: "من عمر وسلمى 2 وأنا بحاول أعيش بيها، بس واضح أنها لازم تتشال.. الحمد لله".

وسبق وأن أعلنت الفنانة مي عز الدين تعرضها لأزمة صحية حادة نتيجة إصابتها بمغص شديد في المرارة، أخذت على إثره عدد كبير من من المسكنات، مشيرة إلى أنها من الممكن أن تخضع لعملية جراحية في حالة إستمرار المرض معها.

وكتبت مي عز الدين، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، عبر خاصية «ستوري»: «كريزو مرارة قوية طول الليل من بعد 12، لو استمرت عملية باذن الله، أنا واخدة مسكنات قوية ولسة هنام دلوقتي من الوجع طول الليل، يارب بكرة مستاهلش العملية».

مي عز الدين تستقبل العام الجديد بنيو لوك جديد

هذا واستقبلت الفنانة مي عز الدين العام الجديد بنيو لوك جديد، حيث طلت على الجمهور بقصة شعر جديدة نالت إعجاب الجمهور.

ونشرت مي عز الدين صورة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" معلقة عليها: "و آدي الشعر قصيناه.. يا رب مندمش كالعادة في خلال يومين بالكتير".

وبعد مشاركة مي لصورتها عبر صفحتها الشخصية، تفاعل الجمهور بشكل إيجابي مبينًا أنها جميلة بكل حالتها، وعلق الجمهور على صورتها منها: "أحلى بداية لأحلى سنة..كل سنه وانتى حلوة دايما يا حب".

مسلسل خيط حرير آخر أعمال مي عز الدين

وكانت آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" بطولة محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

تدور أحداث المسلسل حول "مسك" الفتاة الفقيرة التي تحاول مساعدة والدها في مصروف المنزل ويتم تعيينها في إحدى شركات كبار رجل الأعمال لتجمعها قصة حب مع حازم ابن صاحب الشركة، الذي يتزوجها سراً بدون علم والدته التي تريد منع هذا الزواج، خاصة بعد أن علمت بحمل مسك، ثم تنقلب على ابنها وتمنعه من السفر ويعود لها وتقوم بإجهاضها، عنوة، وتعود مسك بعد ذلك للانتقام منهم بعدما أصبحت غنية من زواجها بأحد كبار رجال الأعمال.