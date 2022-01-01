5 ساعات أمطار وثلوج.. جولة فى محافظة الغردقة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - غطت الثلوج مدينة الغردقة فى مشهد يشبه الأجواء الأوروبية، ولم يصدق كثيرون الصور ومقاطع الفيديوهات التى انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية للغردقة فى حلتها الشتوية.





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