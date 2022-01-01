تاج الدين : مليون إصابة يوميا لمتحور أوميكرون فى العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنه يتم تسجيل مليون إصابة من المتحور الجديد "أوميكرون"، حول العالم يوميا، معقبا: "هذا يعنى أن هناك انتشارا كبيرا للمتحور الجديد".





وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم، أن معظم الحالات بسيطة يتم السيطرة عليها، و5% فقط من هذه الحالات قد تكون شديدة وتحتاج إلى مستشفيات.



وأشار إلى أن هناك بحث عملى تم نشره يوضح أن المصاب بالمتحور الجديد أوميكرون من الممكن أن ينقل الإصابة إلى 14 شخصًا، متابعًا: "هذه هى المشكلة فى انتشار الفيروس". وأوضح مستشار الرئيس أنه يجب علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد وتناول اللقاح، لافتا: "مازلنا فى مرحلة استكمال التطعيمات".

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