هيئة الرعاية الصحية تنشر إنجازاتها بمحافظة الأقصر.. فيديوجراف

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فيديوجراف عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم، عن أبرز حصاد إنجازات الهيئة فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات الصعيد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن الإنجازات شملت افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى مستشفى الأطفال التخصصى وإيزيس التخصصى التابعين للهيئة بمحافظة الأقصر، لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأضافت، أنه تم تقديم أكثر من 2 مليون خدمة طبية وعلاجية فى مختلف التخصصات الطبية للمنتفعين من خلال منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إضافة إلى إجراء أكثر من 45 ألف عملية وجراحة ما بين كبرى وصغرى ومتوسطة وذات مهارة أو طابع خاص.

وتابعت، أنه تم تسجيل 34 منشآة صحية تابعة للهيئة بالمحافظة، منها 32 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى مستشفيات "إيزيس التخصصى، طيبة التخصصى" طبقًا لمعايير GAHAR2021 لاجتيازها الشروط الموضوعة للتسجيل بما يضمن مطابقتها لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

واستكملت، أنه تم الانتهاء من أعمال الميكنة والتحول الرقمى للخدمات ب 49 منشآة صحية، منها 47 مركز ووحدة طب أسرة، إضافة إلى مستشفى "الكرنك الدولى، وإيزيس التخصصى"، بما ساهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، وكذلك تنفيذ 1540 برنامج تدريبى لأكثر من 23 ألف متدرب من "الأطباء، الصيادلة، التمريض، الفنيين، الإداريين" العاملين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية فى الأقصر.

ولفتت، الهيئة في بيانها، إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليون مواطن حتى الآن ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في الأقصر، وإجراء الفحوصات الطبية الشاملة ل 490 ألف مواطن، وأنه تبلغ تكلفة التأمين الصحى الشامل فى الأقصر 9,625 مليار جنيه.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن تنمية الصعيد على رأس أولويات أجندة العمل الوطنى بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى هو ما أعطى دفعة قوية لإنجاز المشروعات التى تم افتتاحها مؤخرًا بمحافظات الصعيد، ومنها افتتاح مستشفى الأطفال التخصصى وإيزيس التخصصى التابعين لهيئة الرعاية الصحية فى الأقصر، وتابع: أنه سيتم تكثيف المبادرات الصحية التى تقوم بها الهيئة في محافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة، وكذلك تكثيف المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية وأهمها مبادرة إنهاء قوائم انتظار المرضى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بتلبية كافة الاحتياجات من الخدمات والرعاية الصحية لأهالى الصعيد.