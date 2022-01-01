موعد انكسار المنخفض الجوى.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة 7 يناير

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ويسود خلال تلك الفترة طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
وفيما يلى حالة الطقس خلال الأيام القادمة:
- حالة الطقس الأحد 2 يناير 2022:
أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية متوقعة بنسبة 50-70% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة قد تصل الى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظ البحر الأحمر، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا متوقعة بنسبة 50% على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
- حالة الطقس الاثنين 3 يناير 2022:
أمطار خفيفة الى متوسطة متوقعة بنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، بالإضافة الى نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.
- أحوال الطقس المتوقعة من الثلاثاء 4 يناير حتى الجمعة 7 يناير 2022
تتوقع الأرصاد تحسن حالة الطقس واستقرار الأحوال الجوية على جميع أنحاء مصر اعتبارا من يوم الثلاثاء.
وتكون الظاهرة المؤثرة خلال الأيام المقبلة فقط هى تكون الشبورة المائية فى الصباح من الخامسة فجرا حتى 8 صباحا على الطرق المتجهة إلى القاهرة وشمال الصعيد ووسط سيناء ومحافظات القناة والسواحل الشمالية.
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