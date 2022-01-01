صقيع وأمطار.. تعرف على الظواهر المسيطرة ثانى أيام السنة (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" تفاصيل أحوال الطقس غدا الأحد بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية الذى نشرته، مساء اليوم، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى ويتضمن درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر.

وأضاف خبراء الأرصاد أن طقس غدًا الأحد من المتوقع أن يشهد سقوط أمطار من متوسطة على مدن السواحل الشمالية، وأيضا شمال محافظات البحرى، والبحر الأحمر على فترات متقطعة، لتكون الأمطار خفيفة على محافظات الوجه البحرى، مع نشاط فى حركة الرياح فى الأنحاء كافة.