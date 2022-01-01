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جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" تفاصيل أحوال الطقس غدا الأحد بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية الذى نشرته، مساء اليوم، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى ويتضمن درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر.
وأضاف خبراء الأرصاد أن طقس غدًا الأحد من المتوقع أن يشهد سقوط أمطار من متوسطة على مدن السواحل الشمالية، وأيضا شمال محافظات البحرى، والبحر الأحمر على فترات متقطعة، لتكون الأمطار خفيفة على محافظات الوجه البحرى، مع نشاط فى حركة الرياح فى الأنحاء كافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صقيع وأمطار.. تعرف على الظواهر المسيطرة ثانى أيام السنة (بيان بالدرجات) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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