الصحة: 50 قافلة طبية مجانية بالمحافظات أول 10 أيام من عام 2022

قالت الدكتورة وفاء صادق مدير عام إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة، إنه سيتم إطلاق 50 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال أول 10 أيام من عام 2022، مضيفة: أن القوافل الطبية تجوب جميع قرى محافظات الجمهورية".
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن القافلة الطبية عبارة عن مستشفى متنقلة تشمل جميع الأخصائيين، تجوب القرى الأكثر فقرا للكشف بالمجان، معلقة: من يحتاج إلى عملية سيتم نقله للمستشفى لإجراء العملية له مجانا، وكذلك المستشفيات المنتقلة بها جميع التخصصات.
وتابعت أن المستشفيات المتنقلة بها معمل تحاليل دم وطفيليات ويتم تسلم التحليل فى نهاية القافلة ويتم إعطائه العلاج وصرف الدواء من الصيدلية المتنقلة مع القافلة، مضيفة: أن القوافل الطبية تقدم خدمات متميزة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى".
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