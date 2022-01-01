/669690/أول-رد-بعد-فصل-38-عاملا-تعسفيا-بأسمنت-النهضة-بقنا

سادت حالة من الاستياء الشديد في محافظة قنا من فصل 38 موظف من شركة أسمنت النهضة ، مما أدى إلي ذهاب الي العمال الي مكتب العمل والتقدم بمذكرة رسمية ، لمعرفة سبب الفصل التعسفي من مصنع أسمنت النهضة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال المهندس سيد حامد رئيس اتحاد العمال بقنا والأقصر في تصريح لموقع" دوت الخليج" أنه سوف يتم عقد أجتماع غدا الأحد مع العمال المتعسفين من الفصل ومسؤولي الشركة والعمل على حل الأزمة وتوفير سبل الراحل العمال .

فصل 38 عاملا تعسفيا بأسمنت أسمنت النهضة بقنا.. ورد اتحاد العمال

يذكر نشرت شركة أسمنت النهضة منذ قليل بيان هام ، بخصوص ، العمال المتعسفين يفيد :

تم أصدار بيان بغرض التوضيح وإزالة أي لبس أو نقل غير صحيح سواء عن قصد أو بحسن نية فيه ، وتقديرا من مجلس إدارة شركة النهضة للصناعات (مصنع أسمنت النهضة بقنا ) لجميع العاملين والعملاء شركاء النجاح الذى تحقق والنجاحات المنتظرة باذن الله .

تؤكد شركة النهضة للصناعات ، أن ما حدث من إبلاغ مقاول التشغيل والصيانة ، "شركة اسيك " من أبلاغ عدد 38 موظفا من عمالها ، بانتهاء عقودهم وعدم رغبة اسيك في تجديد عقودهم .

تؤكد شركة النهضة للصناعات ، أنها ليس لها علاقة ، من قريب أو من بعيد بهذا الموضوع ، وأنه شخص مقاول التشغيل.

وعلي الرغم مما سبق فإن إدارة النهضة للصناعات تبذل جهودا كبيرة في حل المشكلة بين اسيك وعمالها إيمانا منها بالبعد الاجتماعى وأن كافة الجهات المسؤولة والمهتمين بهذا الشأن علي علم التفاصيل بهذا الأمر.

وتؤكد شركة النهضة للصناعات أنها علي التفويض مهتمة اهتماما كاملا بأن موظفيها المهنى حيث لم ينتهى عقد موظف واحد من موظفيها بل قامت بتعين المزيد من أبناء قنا ولم تبخل علي موظفيها والعملاء والموردين وكذلك الجهات الرقابية وتعتبرها جميعا شركاء النجاح .