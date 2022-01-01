/669692/شن-شان-الصعيدي-موهبة-جبارة-في-تقليد-جورچ-وسوف-ومحمد-منير-وعامل-قلبان-على-السوشيال-ميديا

بالفيديو..

عندما تتحدث معه يمكن أن تجد الفنان أحمد أدم في تقليد مشهد" القرموطى " ، والجملة التالية تجد الفنان جورج وسوف ، ويكمل حديثه معك بـ 10 شخصيات شهيرة مختلفة، دون معرفة أنك تتحدث مع شخص واحد فقط، بسبب موهبة أحمد أنور الكبيرة التي اكتشفها منذ أن كان في الثانوية العامة ، ويعمل الآن على تطويرها.

عدسة " موقع دوت الخليج " رصد بث مباشر مع أحمد أنور القاضي الشهير بـ " شن شان " عبر منصتها الالكترونية علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " الذى يبلغ من العمر 38 عاما يقلد المشاهير منذ أن كان في المرحلة الثانوية منهم الفنان جورج وسوف ، والفنان محمد منير ، والفنان محمد فؤاد ، والفنان أحمد أدم ، والفنان محمد سعد نظرا لحبه لهم وأحساسه انهم يقدموا لقطة فنية صحيحة.

«شن شان الصعيدي» موهبة جبارة في تقليد جورچ وسوف ومحمد منير وعامل قلبان على السوشيال ميديا

وتابع قائلا : جورج وسوف ، ومحمد فؤاد ، محمد منير هذه زموز الفن لما نعيشه من أيام جديد وانتشار المهرجانات مشيرا انه يطالبهم بالعودة لساحة مرة أخرى والغناء كما كنا نرأه منهم قدميا مؤكدا علي حلم عمرى مقابلتهم.

وتابع أنه استمر في ذلك أثناء دراسته ولقي الدعم من أساتذته وأصدقائه، ما دفعه إلى استكمال ذلك المسار، مضيفا أنه قرر عقب ذلك الاتجاه إلى تقليد عدد من الشخصيات المعروفة لدى المواطنين، حتى يتثنى لهم الحكم على مدى نجاحه في ذلك الأمر من عدمه.

وأوضح أنور : رسالتى لأهالي محافظة قنا ، في عام 2022 أن يظل الجميع في أمن وأمان وتسود المحبة بين الجميع مشيرا أن مصر فيها تقدم مستمر في المشروعات التنموية والقومية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمبادرة حياة كريمة .