/669693/التعاون-السعودي-يطلب-استعادة-مصطفى-فتحي-من-الزمالك

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأت إدارة الفريق السعودي أول إجرائات ضم اللاعب من الزمالك، في ظل تألقه منذ الموسم الماضي عندما كان مع سموحة.

ولم يجدد مصطفى فتحي تعاقده مع الزمالك حتى الأن، حيث سينتهي عقده في أخر الموسم الحالي، مما يفكر الزمالك بالموافقة على رحيل اللاعب.

الجدير بالذكر أن مصطفى فتحي لديه تجربه مع فريق التعاون عام 2017، وقدم مستوى مميز معهم ولكن لم يستمر طويلاً بسبب الإصابة التي عانى منها.

أمير مرتضى يجتمع مع حازم إمام لحسم ملف تجديده

أجتمع أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، مع حازم إمام لاعب الفريق الأول.

وجاء الاجتماع حول تجديد تعاقد اللاعب مع الزمالك خلال الفترة القادمة، وأكد أمير لحازم إمام بأنهم يتمسكون به، ولا نية للتفريط في خدماته خاصة بأنه كابتن من كباتن الفريق، والزمالك في إحتياج له فنياً.

مشيراً بأنهم سيجددون للاعب في أقرب وقت، مع قفل الباب حول رحيل اللاعب حالياً أو مستقبلاً.

مواعيد مباريات الزمالك

جدول مباريات الزمالك في دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022

الجولة 1 | الزمالك × بيترو أتليتكو - مصر - 11/12 فبراير

الجولة 2 | ساجرادا × الزمالك - أنجولا - 18/19 فبراير

الجولة 3 | الوداد × الزمالك - المغرب - 25/26 فبراير

الجولة 4 | الزمالك × الوداد - مصر - 18/19 مارس

الجولة 5 | بيترو أتليتكو × الزمالك - أنجولا - 25/26 مارس

الجولة 6 | الزمالك × ساجرادا - مصر -1/2 أبريل

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا على قتوات “بي إن سبورتس”.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 19 نقطة

2- الزمالك 19 نقطة

3- بيراميدز 17 نقطة

4- المصري 13 نقطة.

5-فاركو 13 نقطة

6- سموحة 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- البنك الأهلي 11 نقطة

9- سيراميكا كيلوبترا 10 نقطة

10- غزل المحلة 10 نقطة