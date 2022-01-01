/669694/عبدالمنعم-سعيد-منتدي-شباب-العالم-فرصة-لخلق-نوع-من-الصدقات-والتعارف-بين-الشباب-المصري-العالم

قال عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن منتدي شباب العالم 2022 في نسخته الـ4 ومن المقرر انعقاده في الـ10 من يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو رسالة قوية للعالم هي أن مصر تبني نفسها.

وأوضح سعيد لموقع"دوت الخليج" أنه فرصة لخلق نوع من الصدقات والتعارف بين الشباب المصري وشباب العالم، الي جانب التعرف علي حضارة مصر وتغيير الصورة الخاطئة التي تتنافي مع الواقع، ودائما الأهم هو عقد حوار"مصري مصري"بين الشباب والقيادات من السلطة التنفيذية للتشاور حول القضايا التي تهم المواطن المصري

وذكرسعيد، أن المنتدى يعتبر نموذج لكي تتفاعل العلاقات بين الحضارات والثقافات القائمة على التفاعل والتعاون المشترك وفكرة تعددية الاراء وقبول الاخر مما يعطي أهمية كبيرة لمثل هذه اللقاءات، لافتا الي أن العالم يجتمع علي أرض السلام لمناقشة القضايا التي تشكل الرأي العام العالمي، والأمور التي غيرت طبيعة الحياة، مؤكدا أن مصر تستكمل مسيرة البناء لتحقيق التنمية المستدامة.

وكان قد قام بالتسجيل على الموقع الرسمى للمنتدى أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة من مختلف القارات بالترتيب الآتي؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

يعود منتدى شباب العالم هذا العام من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الجديدة بعد توقفه منذ عام 2019، بسبب جائحة كورونا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين من مصر ومختلف دول العالم.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وشهد المنتدى في نسخته الثالثة عام 2019 مشاركة الآف من شباب العالم لمناقشة عدد من الموضوعات الثرية حول الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.