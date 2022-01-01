/669695/حماة-الوطن-يطلق-مبادرة-إنشاء-مشروعات-صغيرة-ومتوسطة-لشباب-قري-حياة-كريمة

كشف أمين شباب حزب حماة الوطن، إن الحزب سيشارك في المباردة الرئاسية حياة كريمة، من خلال توفير فرص عمل للشباب التي تعمل بها المبادرة، إذ يقوم الحزب بإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب داخل القري لتوطين الصناعة والعمل داخل تلك القري وحمياة الشباب من عناء البحث عن فرص عمل خارج ملدانهم.

وذكر إمام، أن الحزب يتبني تمويل تلك المشروعات من خلال رجال أعماله الداعمين للشباب علي وجه التحديد، لافتا الي أنالحزب في إنعقاد مستمر خلال هذه الأيام لانطلاق المبادرة بداية العام الجديد 2022، موضحا أن الحزب يقوم علي إدارة تلك المشروعات لتقديم الخبرة لأصحاب تلك المشاريع.

ويأتي هذا في إطار توحيد جهود التنمية الشاملة من أجل سد الفجوات التنموية والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وانطلاقاً من دور الحزب بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري عبر فرص عمل لائقة.

فيما أعلن مصنع مصر للمسبوكات، برئاسة المهندس أحمد مصطفى، أحد كوادر حزب حماة الوطن، ومجموعة من مصنعي العكرشة عن توفير فرص عمل وتأهيل، عقب مجهودات موسعة لحزب حماة الوطن بشأن التلوث بمنطقة العكرشة، وطلب الإحاطة الذي قدمته النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب، لكونها منطقة خطرة وغير أدمية.

وأكد كل من مصنع مصر للمسبوكات ومجموعة المصنعين بمنطقة العكرشة الصناعية على اتخاذهم عدة قرارات بالتعاون مع حزب حماة الوطن، بشأن توظيف 1000 عامل من أبناء محافظات مصر الأكثر فقراً «محافظات حياة كريمة»، بمصانعهم على مدار عام 2022.

وتعهد المصنعون، بمحو أمية 500 مواطن من أبناء منطقة العكرشة في 2022، وتدريب وتأهيل 1000 عامل ليكون صاحب حرفة على مدار 2022 من كل المحافظات، بالإضافة لتركيب 50 "طبة" غطاء صرف صحي على مدار العام الجديد بدلًا مما تمت سرقتها.