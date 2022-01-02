/669696/اختيار-طارق-رضوان-عضوا-باللجنة-الدائمة-للمجلس-الأعلي-للثقافة

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، قرارا بتشكيل اللجان الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة ، لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بأختيار النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضوا.

وكان النائب طارق رضوان، فاز برئاسة لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب بدور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى، ذلك بالتزكية كما فاز أيضا النائب أيمن أبو العلا بمنصب وكيل أول، والنائب محمد عبد العزيز وكيل ثانى، والنائب محمد تيسير مطر بمنصب أمين السر.

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