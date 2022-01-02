/669654/محمد-فريد-الاهتمام-بالصعيد-يحافظ-علي-المظلة-الواسعة-لحياة-كريمة

علق النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي أسبوع الصعيد، قائلًا:" سابقًا كان يتم اعتبار ووصف الصعيد بـ«المنفى»، ودائمًا كان فى آخر الأولويات من بعد ثورة يوليو بدأنا نشوف فى اهتمام بالصعيد، وتجلى ذلك فى الاأسبوع الأخير الذى شهد افتتاح عدد كبير جدًا من المشروعات، حيث تخصيص عدد كبير من المشروعات تضمن وجود بنية تحتية وتحسين حياة المواطنين، والاهتمام بالصعيد سيجعل المحافظات الطاردة للسكان تحتفظ ببنيتها السكنية، كما أنه يحافظ على المظلة الواسعة لحياة كريمة التى تقدم خدمات بجودة عالية، مضيفًا:" جهد كبير وتعبير عن جهد تنموي حقيقي يعكس صورة حقيقية تضمن حياة كريمة".

جاء ذلك خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج

دوت الخليج

أضاف فريد، أن الحماية الاجتماعية شهدت تطورا كبيرا في مختلف أنواعها من خلال اطلاق العديد من البرامج مثل برنامج تكافل وكرامة، مضيفا: وعلي صعيد حقوق الإنسان أنه بعد ثورة 30 يونيو كان هناك حديث بأن الاهتمام بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية أكثر من الحقوق السياسية ولكن في الحقيقة لا نستطيع الفصل بينهم، والدليل علي ذلك أن الدولة نجحت بعد ثورة يونيو في بناء مسار الحقوق السياسية وفي إطار ذلك تم ضمان مشاركة أوسع للشباب والمرأة والأقباط، فضلا عن عمل قوانين كقانون بناء وترميم الكنائس، وفي ظل الحرب المفتوحة نجحت الدولة في ضمان وتوفير كافة الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين.

وعن ترجمة الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان علي أرض الواقع، أفاد فريد، بأن وجود الاستراتيجية يعد خطوة تأسيسية و إلزام للحكومة ببعض الإجراءات، مضيفا:دور البرلمان هنا يكمن في التطبيق عن طريق معرفة الاحتياجات التشريعية ومتابعة الاستراتيجة، لافتا أن قانون المسنين يعتبر أحد القوانين المنصوص عليها في الاستراتيجية، وهناك مجموعة من الحزم التشريعية نحتاج التحرك فيها لضمان حقوق كبار السن، و الاستراتيجية تعني أن الدولة تنمح المواطن المصري حق التمتع بكافة حقوقه وجودة حياة عالية وإذا تم تحقيق ذلك لا يهمنا ما يقال في الخارج ، مضيفا: في بعض الأحيان نجد بعض المطالبات القيودية عن طريق الطلب من السلطة التنفيذية أنها تتدخل في عمل السلطة التشريعية، وذلك يخالف المطالبة بالفصل بين السلطات، وأن الديمقراطية قائمة علي الفصل بين السلطات.