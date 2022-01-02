أول 10 هدافين في كأس أمم أفريقيا.. تصدر إيتو وظهور حسام حسن

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ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم إنطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، والتي سوف تنطلق يوم 9 يناير من الشهر الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت البطولة منذ إنطلاقها تألق كبير من لاعبين كبار وأساطير الكرة الأفريقية، الذين صنعوا أسماً كبيراً لهم من خلال الكرة الأفريقية أو العالمية، ويوجد الكثير من اللاعبين الذي كانت البطولة شرارة إنطلاقهم.

فعلى الصعيد المصري، يوجد أكثر من لاعب صنع تاريخ كبير في كاس الأمم يتذكره محبي وعشاق الكرة حتى الأن، ويعد المنتخب المصري صاحب الفوز القياسي بالبطولة بعد تتويجة بها 7 مرات.

ويستعرض معكم دوت الخليج أعلى 10 لاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ البطولة:

1- صامويل إيتو 18 هدف

2- لوران بوكو 14 هدف

3- رشيدي ياكيني 13 هدف

4- حسن الشاذلي 14 هدف

5- باتريك مبوما 11 هدف

6- حسام حسن 11 هدف

7- ديديه دروجبا 11 هدف

8- مولامبا نداي 10 أهداف

9- كالوشا بواليا 10 أهداف

10- فرانسيلودو سانتوس 10 أهداف

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي

قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة مصر بأمم أفريقيا 2021

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3 - أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

4- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

5- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي.

6- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

7- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

8- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

9- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

10- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

11- مروان داوود لاعب فريق انبي.

12- محمد فوزيلاعب فريق الإسماعيلي.