/669699/السلكان-سر-جمالي-ومبسوطة-بانفصال-ندى-الكامل-أبرز-تصريحات-سمية-الخشاب-ببرنامج-كلام-الناس

حلت الفنانة المصرية سمية الخشاب ضيفة على الإعلامية ياسمين عز في برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «MBC مصر».

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات النجمة سمية الخشاب في برنامج «كلام الناس».

فجرت الخشاب تصريحات نارية حول حياتها الشخصية، كما توجهت بعدة رسائل لبعض من الفنانين وكشفت عن كواليس انفصال ندى الكامل عن زوجها أحمد الفيشاوي.

تصريحات نارية من سمية الخشاب ببرنامج «كلام الناس»

• مش حاسة بالوحدة ومش محتاجة راجل في حياتي

• السلكان سر جمالي والفلير والبوتكس شر لابد منه

• أحمد الفيشاوي وطليقته كانوا بيتخانقوا في مهرجان الجونة وتدخلت عشان اهديهم

• مبسوطة إنها انفصلت بطريقة راقية، وكتبت بوست راقي وشيك جدا، إن في احترام متبادل

• مفيش حاجة اسمها تقصير من الست ولا نزوة من الراجل

• ببدأ يومي بالرقص وبعيط لما أكون متضايقة

• شيرين لازم تستشعر النعم اللي في حياتها وتعدي

• الكوارع بترم العضم وحلوة للبشرة عشان كده بتعشى بيها

• حمو بيكا لازم يكمل تعليمه وكهرباء يهدى شوية

• محمد صلاح مش هيتكرر وكريستيانو اتظلم كتير

سمية الخشاب تتناشد بمد فترة الخطوبة

هذا وحرصت الفنانة سمية الخشاب على توجيه نصيحة للشباب والأهالي المتسارعين على الزواج، والتي تعد السبب الرئيسي في انتشار الطلاق خلال تلك الفترة.

وكتبت سمية الخشاب على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «المفروض فترة الخطوبة متقلش عن سنة ونص على الأقل وارحمونا بقي من الخطوبة وكتب الكتاب مع بعض بالمرة عشان "عايزين نفرح" بالبت وعايزين نتطمن على البنت ونسترها، قوم أيه بقي ترجع البنت بعد شهرين تلاتة متطلقة وتقعد فارابيزكم، ولو عمرت معاه هتتحمل الهم عشان خائفة من كلام الناس أو عشان العيال».

سمية الخشاب في أحضان عمرو دياب على شاطئ البحر

هذا وشاركت الفنانة سمية الخشاب الجمهور بمجموعة صور لها بجانب الهضبة عمرو دياب أمام إحدى الشواطيء الساحلية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”

وظهرت سمية الخشاب خلال الصور بفستان أزرق عاري الكتف، بجانب الهضبة الذي ارتدى تشيرت أسود مع نضارة شمسية لكلاهما، وظهرا في أحضان بعضهما البعض.