/669700/وهبي-الخزري-تونس-منتخب-جماعي-عكس-مصر-والجزائر

تحدث وهبي الخزري قائد منتخب تونس، حول بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، التي سنتطلق يوم 9 يناير من الشهر الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال وهبي الخزري تصريحات إلى موقع الاتحاد الأفريقي الرسمي: "الجزائر تمتلك رياض محرز، ومنتخب مصر لديه محمد صلاح، أما نحن في تونس نعتمد على الجماعية وهذا صلاحنا للفوز بالبطولت وتحقيق إنجاز كبير يليق بالكرة التونسية".

وأكمل : " نعتمد في تونس على الجماعية ولا نعتمد على النجم الأوحد، فكرة القدم هي لعبة جماعية وتحتاج لبذل أقصى جهد لتحقيق الهدف المرجو منه".

قائمة منتخب تونس في كأس الأمم

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى - البشير بن سعيد - أيمن دحمان - علي الجمل

خط الدفاع: ديلان برون - منتصر طالبي - بلال العيفة - أسامة حدادي - عمر الرقيق - محمد دراجر - محمد أمين بن حميدة - حمزة المثلوثي - علي معلول.

خط الوسط: علي العابدي - محمد علي بن رمضان - عيسي العيدوني - إلياس سخيري - غيلان شعلالي - سيف الدين خاوي - أنيس بن سليمان - يوهان توزجار - حنبعل المجبري.

خط الهجوم: وهبي الخزري - نعيم سليتي - حمزة رفيع - سيف الدين الجزيري - يوسف المساكني - فراس بن عربي.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي

قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة مصر بأمم أفريقيا 2021

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3 - أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

4- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

5- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي.

6- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

7- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

8- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

9- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

10- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

11- مروان داوود لاعب فريق انبي.

12- محمد فوزي لاعب فريق الإسماعيلي.