/669702/محمد-رمضان-أغنية-متعودة-مستوحاة-من-مسرحية-شاهد-مشفش-حاجة-لعادل-إمام

كشف النجم ومطرب المهرجانان محمد رمضان، عن السر وراء تسمية أغنيته الجديدة باسم «متعودة» والفكرة التي تدور حولها.

تحيا مصريرصد سبب إطلاق اسم متعودة على أغنية محمد رمضان الجديدة.

أغنية متعودة

قال رمضان خلال لايف عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، "أغنية متعودة مستوحاة من الفنان عادل إمام في مسرحية شاهد ماشفش حاجة.. أول لقاء جمعني مع الرابر الجزائري وكنا بنتكلم على الأعمال الجزائرية والمصرية وسالته يعرف ايه عن مصر".

وتابع: "قالى إن هو بيحب المسرحية دي جدا بيحب أكتر جزء متعودة، فقلت لي اسم الأغنية متعودة ومن هنا جت الفكرة".

و طرح الفنان محمد رمضان فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «متعودة»، بالتعاون مع مؤدي الراب الجزائري سولكينج، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

محمد رمضان يروج لكليب «متعودة»

وروج محمد رمضان للكليب من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، حيث نشر مقطعًا منها وعلق عليها قائلًا: "أنا عفش بيتنا أثار.. ثقة في الله نجاح."

محمد رمضان يسخر من الجمهور بعد ظهوره بالشيشة

وكان قد سخر، رمضان مؤخرا من هجوم الجمهور عليه بعد ظهوره بالشيشة في إحدى لقائته التليفزيونية خارج مصر، وذلك من خلال إعادة نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وكتبت محمد رمضان عبر انستجرام: “كنت فاكر الشيشة في اللقاء التلفزيوني هتخليني أعرف أرص الكلام.. لا للتدخين”.

محمد رمضان يثير الجدل بصور مع 3 طيارين جُدد

الجدير بالذكر، أنه لازال الفنان محمد رمضان يذكر جمهوره بحادثه المؤسف مع الطيار أشرف أبو اليسر، وذلك من خلال إعادة نفس الموقف كل فترة مع أشخاص أخرين، فتارة مع مضيفات الطيران، وأخرى مع طاقم طائرة بالكامل.

وظهر محمد رمضان خلال الصور، التي نشرها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، مع 3 طيارين رافعين علامة نمبر وان الذي اشتهر بها رمضان منذ أن ذاع صيته في الوسط الفني.

وبرغم مرور دقائق قليلة على نشر الصورة، بدأت تعليقات الجمهور المهاجمة لمحمد رمضان، اذ جاءت على النحو الأتي: “دير بالك لا يشتكون بعد”، “تاني”، “طيار جديد عايز تطيره”، “ايه هتفنش دول كمان”، وغيرها من التعليقات المشابهة.

التف الجمهور المصري بشكل كثيف حول الفنان و مطرب المهرجانات محمد رمضان عقب انتهاء صلاة الجمعة لمصافحته والتقاط السلفي معه، لطالما اعتبره البعض من الشباب نموذج يحتذى به.

محمد رمضان يثير الجدل بمقطع فيديو جديد

نشر رمضان مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استعرض خلاله إقبال الجمهور عليه، وعلق قائلًا: "بعد صلاة الجمعة من أرض بولاق أبو العلا.. جمعة مباركة".

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان بسبب فيديو مع ملكة جمال الهند

على الصعيد الآخر، قدم المحامي سمير صبري بلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان بعد إثارته للجدل بمقطع فيديو جمعه بالفنانة وملكة جمال الهند أورفاشي راوتيلا.

قال سمير صبري في تصريحاته لقناة "العربية" أن بلاغه للنائب العام اتهم فيه صراحة محمد رمضان بالعودة مجدداً لإثارة الجدل، وممارسة تصرفات مخلة بالآداب العامة وقيم وثوابت وأخلاق المجتمع، مشيرا إلى أنه نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مع فنانة هندية تدعى أورفاشي راوتيلا يقال إنها ملكة جمال الهند ويظهر فيه في لقطات جنسية ايحائية".