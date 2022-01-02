/669703/الهلال-السوداني-ملعبنا-مقبرة-للأهلي-ولم-يستطيع-الفوز-علينا

تحدث هيثم السوباط رئيس نادي الهلال السوداني، حول بطولة دوري أبطال أفريقيا ومقابلة فريقة مع الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رئيس الهلال في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت 2 ببرنامج "جمهور التالته": "ملعبنا الجوهرة الزرقاء ولم يستطيع الاهلي الفوز علينا في ارضنا، في أي مرة من المرات".

وأكمل: "استاد الهلال يسمى بالمقبرة وكل مباريات الهلال في السودان انتصر الهلال فيها، ولم يفز الأهلي أو أي فريق مصري علينا على ملعبنا".

وأضاف: "عدلنا جميع الأشياء داخل الملعب حتى يوافق الاتحاد الافريقي أن نلعب عليه، في انتظار وفد الكاف يوم 8 القادم ليشاهدوا الملعب من أجل الموافقة النهائية".

علي معلول: بطولة أفريقيا التاسعة أمام الزمالك له أهمية خاصة.. ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

أكد علي معلول، لاعب النادي الأهلي، أن علاقته مع جميع لاعبي النادي الأهلي جيدة للغاية.

وأضاف خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "سبب فوز الأهلي بالبطولات أننا جميعاً عائلة واحدة، وعندما نذهب للمنتخبات نتواصل مع بعضنا البعض، وهذا سبب تفوقنا ونجاحنا وأتمنى التوفيق للكل خلال الفترة المقبلة".

وزاد "بيتسو موسيماني مدرب كبير للغاية، وهو محنك وعلاقة الجميع معه مميزة للغاية، فهو من أكبر مدربي القارة الأفريقية وحصد على بطولات عديدة مع النادي الأهلي وحصد بطولات كثيرة، وأتمنى أن نساعده في النجاحات المقبلة".

وأكمل "هناك تفاهم كبير بيني وبين لاعبي الأهلي بالكامل، وداخل أرض الملعب هناك من يفهمني بنظرة واحدة ويأتي على رأسهم، أيمن أشرف وعمرو السولية، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، والعلاقة بيننا بعد التمرين تجعلنا نفهم بعضنا البعض بشكل جيد للغاية".

عيد ميلاد علي معلول

وواصل "بطولة أفريقيا التاسعة أمام الزمالك كانت غالية وهامة للغاية وكانت بطولة خاصة بي، لأننا ابتعدت عن المباراة النهائية قبلها بسبب الإصابة، وكنت أريد الفوز بها".

واختتم "عصام الشوالي أعطى للمباراة النهائية طابع خاص بسبب الهدف الذي جاء بدايته برمية تماس عن طريق علي معلول، وعن رسالتي للجماهير فهمي أتمنى لهم النجاح والتوفيق للنادي الأهلي في العام الجديد، واريد تواجدهم بشكل مستمر في المباريات وعودتهم للمدرجات بشكل كبير، وعلي معلول أهلاوي حتى 2024".