/669704/لحين-استكمال-بيانات-المواطنين-مصيلحي-عدم-إضافة-مواليد-جديدة-وإلغاء-العمل-ببدل-الفاقد-وسريان-البطاقات-العادية

قال د.علي مصيلي، وزير التموين، أن مصر لم تشهد أي أزمة في السلع الاساسية في اتاحتها للمواطنين حتي في ظل الوباء والتضخم العالمي، موضحا أن السكر منذ بداية مارس 2021 شهدت الاسواق الارتفاعات حتي وصلت حاليا الي 25 % مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح في داخلة هاتفيه لبرنامج على مسئوليتي، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة صدى البلد، أن العام الماضي وصل نسبة الاكتفاء الذاتي الي حوالي87% ونستورد 12%، ولم نستورد أكثر من 200 الف طن، وحتي لا نشعر السوق تم فتح الاعتماد بـ200 طن.

وحول الزيادة السكانية كشف مصيلحي، عن أن نسبة الزيادة السكانية تزيد في مصر 2.5 مليون سنويا، بمعدل دولة أخري، لافتا الي أن الظاهرة يرتفع معها الفقر والفساد والي أخره، مشير الي أن السياسة المتبعة بقيادة الرئيس السيسي هي مواجهة أي مشكلة والعمل علي حلها، وعلي المواطن عليه تحمل مسئولية قرارته، متابعا أن الإمكانيات المتاحة في مصر لا تستطيع تحمل الزيادة السكانية السنوية الهائلة مستدلا بقول الله تعالي"لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".

تشكيل لجنة وزارية

وتم تشكيل لجنة لدراسة الدعم بقيادة برئيس مجلس الوزار ووزير التموين والتضامن والجهات المعنية، وصدر قرار بأنه لابد من استكمال كافة بيانات المواطنين الذين يحصلون علي الدعم التمويني، وبناء عليه قررت اللجنة عدم إضافة أي مواليد جديد ثانيا إلغاء العمل ببدل الفاقد او التاف لحين ضبط البيانات، والأمور العادية في التفاعل مع البطاقات مستمرة.

حماية الفئات المستحقة للدعم

ذكر مصيلحي، أن الدولة تعمل علي حماية المواطنين الأولي بالرعاية ثم مساعدة الفئات الأخري قائلا:" التوجة الفئات الاكثر احتياجا ومن لا يستحق نقوله له لا تستحق لان المشاركة بين الاثنين لم يوجد لان المساوي ليس عدلا وهناك كثير يحتاج المساعدة ونحن نريد الوصول إليه" ولدينا القدرة للوصل الي كلالجهات التي لديها دعم لوصول الدعم الي مستحقيه.

وعبر مصيلحي عن شعور المواطنين حال الإنصاف وقدرة الدولة علي توصيل الدعم إلي مستحقيه قائلا:" أن توضيح الرؤية للناس اعتقد أننا نقوم عمل مميز، وطالما موجود التوجة والقدرة علي أستكمال البيانات لا بد من وضع النقاط علي الحروف في أقرب وقت"