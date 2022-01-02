التنمية المحلية : غلق طريق «شرم الشيخ - الطور» بسبب الأمطار (صور)

جدة - نرمين السيد - كما أشار التقرير إلى سقوط أمطار غزيرة على مدينتى شرم الشيخ وطور سيناء بمحافظة جنوب سيناء مع طقس شديد البرودة وأمطار ثلجية على معظم أنحاء المحافظة، وانقطعت الكهرباء عن مدينتى طور سيناء وشرم الشيخ، وقامت المحافظة بتشغيل الكهرباء فى شرم الشيخ على خط نويبع، وتم اغلاق طريق شرم الشيخ/ الطور لحين انتهاء الأمطار وإصلاح الطريق، وتعمل كافة مرافق المحافظة بكفاءة ولا يوجد تأثير على الملاحة الجوية والمطار يعمل بكفاءة.

وأوضح اللواء شعراوى أن التقرير أشار الى سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض مراكز محافظة البحر الأحمر خاصة مدينتى الغردقة وسفاجا وجارى رفع التراكمات، وايضا فى محافظة مطروح على مركز السلوم، وفى محافظة أسيوط خاصة فى مدينة أسيوط الجديدة ومركز الفتح والطقس شديد البرودة.

وسقطت أمطار خفيفة ومتقطعة فى محافظة سوهاج على مركز ومدينة أخميم وحى الكوثر وحى غرب سوهاج، ولم ترق الى تجمعات وجارِ رفعها، فيما تشهد باقى المحافظات استقرار فى حالة الطقس، حيث يسود طقس مائل للبرودة على المحافظات الساحلية، وطقس معتدل فى باقى المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوى استمرار رفع درجة الإستعداد على كل المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

كما وجه اللواء محمود شعراوى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء مشددا على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار فى المحافظات التى سقطت فيها الأمطار سواء من الشوارع الرئيسية أو الفرعية.

وأشار آخر تقارير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية إلى سقوط أمطار خفيفة على مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، كما سقطت 3 أعمدة كهرباء ضغط عالى على بعد 5 كم قبل مدينة شرم الشيخ.

كما سقطت أمطار غزيرة على طريق رأس غارب/ الزعفرانة، وتم غلق طريق غارب / الغردقة لحين انتهاء الأمطار.