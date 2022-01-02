الإفتاء: الحشيش والبيرة حرام بنص القرآن

جدة - نرمين السيد - أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الحشيش والبيرة، مؤكدة أن كل ما كان مُسْكِرًا وخامر العقل فهو حرام حتى لو كان القليل منه لا يؤدى إلى شيء من ذلك، ومهما تغيرت الأسماء أو الشكل أو اللون.





وقالت عبر صفحتها بفيس بوك، أنه أجمع الفقهاء على تحريم الخمر؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ • إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ). وأكدت أن العلة فى تحريم الخمر الإسكار؛ فكل ما كان مسكرًا وخامر العقل كالحشيش والبيرة وغيرها فهو حرام وإن كان القليل منها لا يؤدى إلى شيء من ذلك، ومهما تغيرت الأسماء أو الشكل أو اللون؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فمتى وجد الإسكار ولو فى القليل منه وجد الحكم الذى هو التحريم، ولا فرق فى ذلك بين تناول القليل أو الكثير.

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