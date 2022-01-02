تعطيل الدراسة بالبحر الأحمر وأسيوط وشرم الشيخ بسبب حالة الطقس اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظتا البحر الأحمر وأسيوط، تعطيل الدراسة اليوم بسبب تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس، كما أعلن محافظ جنوب سيناء خالد فودة تعطيل الدراسة بمدينة شرم الشيخ حفاظا على سلامة الطلاب.





وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تأثير الخلايا الرعدية بقوة على سيناء والمدن المطلة على خليج السويس ومحافظة البحر الأحمر.

وأشارت إلى استمرار سقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد وتشكل السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

البحر الأحمر

أعلن عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، عن تعطيل الدراسة، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمدينتى الغردقة وسفاجا، اليوم الأحد، بسبب توقعات هيئة الأرصاد حول تعرض البلاد لطقس سئ.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تأثير الخلايا الرعدية بقوة على سيناء والمدن المطلة على خليج السويس ومحافظة البحر الأحمر.

وأشارت إلى استمرار سقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد وتشكل السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر.



محافظة اسيوط

قرر عصام سعد، محافظ أسيوط، تعطيل الدراسة اليوم الأحد بجميع مدارس التربية والتعليم "طلاب ومعلمين بسبب موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة ومختلف محافظات الجمهورية، والتى حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية اعتبارًا من الأربعاء 29 ديسمبر وتستمر حتى الاثنين 3 يناير 2022 وسقوط أمطار على بعض المناطق، حرصاً على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب مع اتخاذ كافة التدابير بجميع مرافق الخدمات بالمحافظة ومراجعة جميع المنشآت التعليمية والمرافق لاستقبال الطلاب يوم الاثنين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لتعطيل الدراسة بجميع المدارس على مستوى المحافظة ومنح إجازة للطلاب والمعلمين حرصاً على صحة أبنائنا الطلاب، على أن يتم انتظام الدراسة يوم الإثنين الموافق 3 يناير بجميع المدارس، فضلا عن التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لمراجعة كافة المنشآت التعليمية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب والمعلمين.



شرم الشيخ

وقرر خالد فودة محافظ جنوب سيناء نظرا لسوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج بمدينة شرم الشيخ تعطيل الدراسة اليوم الأحد بإدارة شرم الشيخ التعليمية فقط على أن تستمر الدراسة بشكل طبيعي بباقي مدن المحافظة.