رسالة على الموبايل.. عبد العاطى يكشف لـ«مساء dmc» كيفية رى الأرض بالمحمول

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، إن ذلك سيكون من خلال وضع جهاز "الرطوبة" فى الأرض الذى يساعد ضمن منظومة الرى الذكى والحديث باستخدام الهاتف المحمول

وأوضح، أن من خلال ربط هذا الجهاز بالهاتف المحمول يستطيع الفلاح أن يعرف مدىرطوبة الأرض وجاهزيتها للرى من خلال رسالة عبر الهاتف المحمول، مؤكدا أن الفلاح من خلال هذه المنظومة يتعرف على العديد من الأمور الخاصة بالمحاصيل والرى والعوامل الجوية التى تؤثر على التربة والمزروعات.

وأشار إلى أن هذا الجهاز موجود فى العالم كله، وبدأت هذه الفكرة فى مصر منذ عام أثناء زيارتى لمحافظة مصرية وبعدها قمت بدراسة الموضوع مع بعض المختصين.