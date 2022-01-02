تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من الشبورة وإغلاق بعض الطرق السريعة

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا كبيرا فى الرؤية الأفقية تشهده معظم المناطق الشمالية خلال الساعات الاولى من الصباح الباكر نتيجة تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على الدلتا والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وخاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة.





وأوضحت أنه تتجدد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والدلتا تكون متفاوتة الشدة وتزداد حدتها أحيانا على معظم المناطق. ومن ناحيتها، أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم غلق الطريق الصحراوى الشرقى والغربى من بنى سويف حتى أسيوط وتم التنسيق مع مديرية أمن بنى سويف والمنيا وأسيوط. وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. كما أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق الإسكندرية الصحراوى أمام حركة المرور لوجود شبورة مائية.

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