نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار السمك اليوم في مصر الأحد 2-1-2022 لكافة الأنواع في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار السمك اليوم في مصر أحد اكثر المواضيع الرائجة التي يبحث عنها عدد كبير جداً من الأشخاص بشكل يومي. فهناك من يهتم بمعرفة أسعار الأسماك في السوق المصري بشكل يومي لجميع الأنواع. وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم جميع أسعار السمك في السوق اليوم الاحد 2-1-2022 لكل أنواع السمك لكي تتمكن من معرفة اخر تحديث لسعر السمك.

اسعار السمك اليوم في مصر الأحد 2-1-2022

وتشهد أسعار السمك اليوم في مصر الأحد 2-1-2022 استقرار كبير في الأسعار الخاصة بجميع أنواع الأسماك فهناك تحسن مميز وكبير في انتاج الأسماك مما يجعلها تكفي الأسواق وكافة احتياجاته. وبالتالي فان هناك استقرار كبير في الأسعار نتيجة هذا الاستقرار في الناتج وتكفية احتياجات السوق والناتج المحلي حيث تعمل طرق الصيد المتطورة والحديثة علي تغطية احتياجات الأسواق بشكل رائع وذلك بجانب المزارع الخاصة بالأسماك.

تساعد المزارع وطرق الصيد الحديثة في توفير احتياجات السوق بشكل كبير جداً وتغطية كافة الاحتياجات بشكل مستمر وهو بديل رائع وكافي عن الاستيراد من الخارج ويساعد في تغطية الاحتياجات بشكل دوري.

اسعار السمك اليوم 2 يناير 2022 فى مصر

متوسط سعر الجمبري الجامبو ليوم الاحد 2 يناير 2022 حوالي 400 جنية وسعر الفيلية البلطي من 40 حتي 110 جنية للكيلو. بينما كيلو الجمبري العادي بلغ متوسط سعرة اليوم الاحد ما بين 200 الي 260 جنية. كما ان سعر الكابوريا يأتي سعرها من 30 وحتي 130 جنية. ويمكنك شراء كيلو البلطي المزارع اليوم الاحد بسعر يبداً من 22 وحتي 26 جنية. كما ان سعر السمك البوري اليوم الاحد 70 جنية.

سعر السمك اليوم الاحد يحتوي أيضا علي سمك المكرونة السويسي والذي يتراوح سعرة من 70 وحتي 80 جنية. كما ان سعر السمك المجمد يأتي ما بين 15 حتي 20 جنية. ويمكنك شراء كيلو البربون 2 بسعر يبدا من 25 حتي 35 جنية. ولمحبي السمك البوري يمكنك شراء الكيلو بسعر 32 حتي 38 جنية وسجل كيلو المرجان من 23 وحتي 27 جنية. واذا كنت ترغب في معرفة سعر كيلو البلطي الأسواني فإن سعرة يبداً من 17 جنية ويصل حتي 37 جنية. ويمكنك شراء جمبري مجمد بسعر من 85 جنية ويصل حتي 165 جنية.