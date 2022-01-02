شبورة وبرودة وأمطار.. تعرف على درجات الحرارة اليوم فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، نهارا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.





وبالنسبة للظواهر الجوية، فيتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر ومناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة. حالة الطقس فى مصر أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2،5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1،5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 17 11 الإسكندرية 17 12 وادى النطرون 17 10 طنطا 17 10 شبين الكوم 17 11 دمنهور 17 11 بلطيم 18 12 مطروح 17 11 السلوم 17 11 سيوة 18 10 بورسعيد 18 12 دمياط 18 11 المنصورة 17 10 الإسماعيلية 18 12 السويس 18 11 العريش 18 11 رفح 18 10 رأس سدر 17 12 نخل 16 05 نويبع 18 14 طابا 16 10 كاترين 12 01 الطور 19 11 شرم الشيخ 21 15 الغردقة 21 14 مرسى علم 21 14 الفيوم 17 09 بنى سويف 17 08 المنيا 17 07 أسيوط 17 08 سوهاج 17 09 قنا 19 0 الأقصر 19 10 أسوان 21 11 ادفو 21 11 أبوسمبل 19 10 الوادى الجديد 19 05 شلاتين 24 15 أبو رماد 23 15 حلايب 22 15 رأس حدربة 21 14

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