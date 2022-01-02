وزير الرى لـ مساء dmc: الدولة أنفقت على توشكى حوالى 40 مليار جنيه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى إن سر إنجاز مشروع توشكى، هو أن الدولة المصرية اعتبرته مشروعا استراتيجيا لتنمية مصر، لاسيما منطقة جنوب الوادي، إضافة إلى إسهامه فى توفير فرص عمل للشباب.





وأشار عبد العاطى، خلال مقابلة خاصة مع برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية dmc، إلى أن التحديات التى واجهت المشروع أثناء التنفيذ، تمثلت فى إنشاء شبكة الكهرباء وسط أراضى توشكى. ولفت إلى أن مشروع توشكى تكلف - حتى الآن - ما يقرب من 40 مليار جنيه، وذلك منذ عام 1997، مضيفا أن "الدولة تدخلت وأظهرت نتيجة أسعدت كل المصريين".

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