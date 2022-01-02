أستون فيلا ضيفاً ثقيلاً على برينتفورد  فى الدوري الإنجليزي

/669707/أستون-فيلا-ضيفا-ثقيلا-على-برينتفورد -فى-الدوري-الإنجليزي

يستضيف فريق برينتفورد نطيرة أستون فيلا اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادي والعشرين ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الفريقين في الدوري

يحتل فريق أستون فيلا المركز ال12 برصيد 22 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق، بينما يقع فريق برينتفورد في المركز ال14 برصيد 20 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق.

نتيجة مباراة أستون فيلا ضد تشيلسي

حقق نادي تشيلسي الفوز على نظيرة نادي أستون فيلا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح أستون فيلا بقيادة ستيفين جيرار المدير الفني للفريق، من تسجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 28 من عمر المباراة، عن طريق ريتشي جيمس، منخلال مات تارجت أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار حاول ريتشي جيمس تشتيتها برأسه ولكن مرت من فوق الحارس إدوارد ميندي وسكنت الشباك.

عاد تشيلسي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 32 من عمر اللقاء، عن طريق القائد الإيطالي جورجينيو، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها كالوم هودسون أودوي.

وسجل البلجيكي روميرو لوكاكو، الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، من خلال كالوم هودسون أودوي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها لوكاكو برأسية قوية من داخل نطقة الجزاء مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

وأكد الإيطالي جورجينيو بالهدف الثالث للبلوز والثاني له في شباك أستون فيلا، في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء، تحصل عليها روميرو لوكاكو.

تشكيل تشيلسي أمام أستون فيلا:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: روديجر – تيجو سيفا - تشالوبه

خط الوسط: ألونسو - جورجينيو - كانتي - جيمس

خط الهجوم: أودوي - ماونت – بوليسيتش

تشكيل أستون فيلا أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: تارجت - مينجز - كونسا - كاش

خط الوسط: رامزي - لويز - ساسون

خط الهجوم: إنجز - واتكينز - بوينديا