شعراوى: توقف الأمطار على جنوب سيناء و أمطار غزيرة على البحر الأحمر...

فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيء وسقوط الأمطار على عدد من محافظات الجمهورية ...

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الإستعداد على بالمحافظات لمجابهة الطقس السيء ، و استمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة و سرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء مشددا على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار فى المحافظات التى سقطت فيها الأمطار سواء من الشوارع الرئيسية أو الفرعية.

أوضح اللواء محمود شعراوى أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار الى تعطيل الدراسة اليوم الأحد فى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء ومحافظة أسيوط ، و عودة الدراسة اليوم بمحافظة مطروح .

كما أشار التقرير إلى سقوط أمطار غزيرة على طريق غارب/ الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، مع وجود رياح شديدة و طقس شديد البرودة و غلق طريق غارب/ الغردقة نتيجة الأمطار الغزيرة.

و أشار التقرير إلى توقف الأمطار على مدن شرم الشيخ و طور سيناء و نوبيع و رأس سدر و دهب و سانت كاترين و أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء ، مع طقس شديد البرودة على معظم أنحاء المحافظة ، و نتج عن الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المحافظة انقطاع الكهرباء عن مدينتي طور سيناء و شرم الشيخ ، وقامت المحافظة بتشغيل الكهرباء فى شرم الشيخ على خط نويبع ، واصلاح عطل الكهرباء على مدينة طور سيناء بعد انقطاع الكهرباء لمدة ٤ ساعات ، وتم اغلاق طرق شرم الشيخ/ الطور ، و مدينة رأس سدر حتى كمين عيون موسى، و الطريق الساحلي من مدينة أبو رديس اتجاه مفارق كاترين مروريا لتجنب وقوع الحوادث ، وتعمل كافة مرافق المحافظة بكفاءة ولا يوجد تأثير على الملاحة الجوية و المطار يعمل بكفاءة ، والسلع الغذائية متوفرة .

و أضاف اللواء شعراوى أن التقرير أشار الى سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح ، و جارى رفع التراكمات ، و توقفت الأمطار فى محافظة أسيوط و الطقس شديد البرودة مع نشاط كبير للرياح.