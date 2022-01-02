عبد العاطى والزملوط يبحثان موقف المشروعات المائية بنطاق محافظة الوادى الجديد

- لأول مرة .. تزويد عدد (١٩) بئر بالوادى الجديد بخاصية التحكم الذاتي ، ومنظومة رَّصد آلي للمراقبة والتحكم في تشغيل الآبار عن بُعد

- تعظيم الإستفادة من مياه الصرف الزراعى لتخفيف الإزدحامات بالبرك ، والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية

- رفع كفاءة المعدات والأوناش بالوادى الجديد لتنفيذ أعمال الصيانة لآبار المياه الجوفية

- التأكيد على الإلتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية

- أهمية التوسع في التحول لإستخدام نظم الرى الحديث ، وإستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار

- إستخدام مقياس الرطوبة في عدة مواقع وربطها بالهواتف المحمولة للمزارعين لرفع كفاءة عملية الرى وترشيد إستخدام المياه وتحسين جودة المحاصيل

استقبل السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، السيد اللواء/ محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق محافظة الوادى الجديد ، والضوابط الخاصة بإستخدام المياه الجوفية بالمحافظة ، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم في آبار المياه الجوفية بالمحافظة.

وقد تم خلال اللقاء بحث سبل تعظيم الإستفادة من مياه الصرف الزراعى بنطاق محافظة الوادى الجديد ، وإدارتها بالشكل الذى يُخفف من الإزدحامات المائية ببرك الصرف الزراعى ، والإستفادة من هذه المياه لتنفيذ مشروعات تنموية عليها.

وأشار الدكتور عبد العاطى لقيام الوزارة بتطوير ورفع كفاءة المعدات والأوناش التابعة للوزارة بنطاق محافظة الوادى الجديد ، والتأكيد علي جاهزيتها للتعامل الفورى مع أعمال الصيانة الطارئة أو الدورية لآبار المياه الجوفية بالوادي الجديد بما يضمن إستدامة تشغيلها والحفاظ عليها.

وأشار الدكتور عبد العاطي أنه تم مؤخراً ولأول مرة ، تزويد عدد (١٥) بئر من الآبار الجوفية بالوادى الجديد بخاصية التحكم الذاتي ، وجارى تزويد ذات الخاصية في (٤) آبار أخرى ، مشيراً إلى أنه سبق توقيع برتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الوادى الجديد ، حيث تم تركيب أجهزة رصد وتحكم لعدد (١٩) بئر ، يتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية ، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة ، وتضمن هذه الآلية سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار بهدف الحفاظ علي الموارد المائية وترشيد إستخدامها وضمان الإستغلال الأمثل للموارد المائية.

وأكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة الإلتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية ، الأمر الذى يسمح بتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والإستخدام الرشيد لها ، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة ، مشيراً لأهمية مواصلة التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الإنبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى ، مع التوسع في التحول لإستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر ، الأمر الذى يؤدى لترشيد الإستخدامات المائية وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

وأضاف سيادته أنه تم إستخدام مقياس الرطوبة في عدة مواقع بالوادى الجديد ، وربطها بمنظومة التحكم والتى تقوم بنقل بيانات مقياس الرطوبة إلي المزارعين بشكل فورى عن طريق رسائل نصية على الهواتف المحمولة ، لتمكينهم من تحديد الموعد الأمثل لبدء وإنهاء عملية الرى ، الأمر الذى يُسهم في رفع كفاءة عملية الرى وترشيد إستخدام المياه والطاقة وتحسين جودة المحاصيل ، بالإضافة لتحقيق التحكم الكامل في المنظومة المائية من خلال ربط عملية الرى بالأراضى الزراعية بمنظومة تشغيل الآبار الجوفية.