/669709/قمة-نارية-بين-ليفربول-وتشيلسي-الليلة-فى-الدوري-الإنجليزي

تقام اليوم الأحد، مباراة هامة بين تشيلسي ونظيرة ليفربول الإنجليزي، ضمن منافسات بطولة الدوري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يحتل فريق تشيلسي المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بينما يقع فريق ليفربول في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

رابطة أندية الدوري الإنجليزي

الجدير بالذكر أن أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس الماضي تأجيل مباراة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره ليدز يونايتد بسبب انتشار الإصابات بفيروس كورونا في فريق ليدز.

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وضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين سيقام يوم 3 يناير، بينما يتقابل تشيلسي مع توتنهام في الجهة الأخرى.

نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي

كان أنتهى الوقت الأصلي بالمباراة بالتعادل 3/3، وأحرز أهداف الريدز كلا من تشامبرلين وجوتا ومينامينو، بينما أحرز لليستر كلاً من جيمي فاردي هدفين وجيمس ماديسون هدف، قبل أن يحسم ليفربول التأهل لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4.

وغاب عن اللقاء الفرعون المصري محمد صلاح، حيث فضل يورجن كلوب إراحة العديد من اللاعبين خلال اللقاء.

وأستطاع ليفربول أن يحرز هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة بعدما كان متأخر بنتيجة 3/2، وينقذ كتيبة كلوب اللاعب الشاب مينامينو .

ليضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي

1-مان سيتي 53نقطة

2- تشيلسي 42 نقطة

3- ليفربول 41 نقطة.

4- أرسنال 35 نقطة

5-وست هام 34 نقطة

6-توتنهام 33 نقطة

7-مان يونايتد 31 نقطة

8-وولفرهامبون 25 نقطة

9- ليستر سيتي 25 نقطة

10- برايتون 24 نقطة

11-كريستال بالاس 23 نقطة

12-استون فيلا 22 نقطة